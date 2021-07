Tour de France 2021 : deuxième plus longue étape, les baroudeurs contre les sprinteurs... La 13e étape en questions

Privés d'une arrivée massive jeudi, les sprinteurs retentent leur chance sur la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne. Mais gare aux baroudeurs sur la deuxième plus longue journée de ce Tour de France 2021 : 220 kilomètres.

Le peloton continue sa route en direction des Pyrénées, vendredi 9 juillet, pour la 13e étape du Tour de France 2021 entre Nîmes et Carcassonne. Le profil est taillé pour un sprint final, à moins que la distance (220 kilomètres) ne favorise une échappée.

Quel est le profil de l'étape ?

La treizième étape de la Grande Boucle offre un profil contrasté. Une seule difficulté répertoriée émaille le parcours avec la côte du Pic Saint-Loup (4e catégorie, 5,5 km à 3,6%), que les coureurs vont affronter en début de journée. Le tracé peu accidenté devrait donc favoriser un dénouement au sprint dans la cité audoise avec toutefois la présence d'un léger faux-plat montant dans le dernier kilomètre.

Mais la distance pourrait contrecarrer les plans des équipes de sprinteur. Avec 220 kilomètres au compteur, la 13e étape est la deuxième plus longue de cette édition 2021, après la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot (249 kilomètres). Le scénario fou de cette dernière avec une passe d'armes dans l'échappée entre le maillot jaune d'alors, Mathieu van der Poel, et son meilleur ennemi Wout Van Aert, trotte encore dans toutes les têtes. Deux jours après l'éreintante journée du Mont Ventoux, escaladé deux fois, les organismes de certains pourraient grincer.

Le profil de la 13e étape du Tour de France 2021. (TOUR DE FRANCE / ASO)

Quel coureur à suivre : Magnus Cort Nielsen, au bon souvenir de Carcassonne ?

Après le maillot jaune de Mathieu van der Poel et son hommage à son grand-père Raymond Poulidor, et la résurrection de Mark Cavendish au plus haut niveau, le Tour de France 2021 cumule les belles histoires. Magnus Cort Nielsen pourrait bien être la prochaine. Vainqueur à Carcassonne en 2018 lors du dernier passage de la Grande Boucle dans la ville, le Danois a le profil pour rééditer sa performance.

À l'aise au sprint, il a en plus l'avantage d'être un sacré baroudeur. Deux qualités parfaites pour cette 13e étape quel que soit le scénario de course. Avec 220 kilomètres à parcourir, une échappée au long cours n'est pas à exclure comme entre Vierzon et Le Creusot. Ce jour-là, le coureur de l'équipe EF Education-Nippo avait raflé la troisième place de l'étape en dominant au sprint Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Déjà vainqueur en 2021 d'une étape sur Paris-Nice puis sur la Route d'Occitanie, l'air du sud convient bien à Magnus Cort Nielsen.

Qu'en pense Mehdi Benhamouda ?

Le coureur français de l'équipe Novo-Nordisk (Continental Pro), né à Carcassonne, analyse le tracé du jour : "Ce sont des routes que j'emprunte assez souvent. Le final passe à quelques kilomètres de chez moi. Il n'y a qu'une seule difficulté répertoriée en début d'étape, elle ne devrait pas poser de problèmes aux sprinteurs. Les équipes de sprinteur vont laisser partir une petite échappée et contrôler. Le vent peut avoir un grand rôle : il souffle en général de côté vers Carcassonne, il peut donc y avoir du mouvement dans le final. Je vois bien une échappée de 4-5 coureurs contrôlée à distance et une arrivée au sprint avec une victoire de Mark Cavendish, qui est très en forme. Si l'échappée veut se disputer la victoire, il faudra qu'elle soit étoffée pour résister au vent et au peloton."

Quels horaires ?

11h55 : début de la diffusion sur France 2 et france.tv

12h05 : départ fictif

12h15 : départ réel de Nîmes

12h55 : bascule sur France 3

Entre 13h25 et 13h32 : passage au sommet de la côte du Pic Saint-Loup (4e catégorie)

Entre 14h37 et 14h51 : passage au sprint intermédiaire de Fontès

15h : bascule sur France 2

Entre 17h15 et 17h45 : arrivée à Carcassonne