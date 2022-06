DIRECT. Roland-Garros 2022 : Debru en finale du tournoi juniors, Swiatek et Gauff attendus pour le titre... Suivez la journée de samedi

L'édition 2022 du Grand Chelem s'approche de son terme, avec la finale dames et les finales juniors.

Qui sera la reine de Roland-Garros 2022 ? Iga Swiatek et Coco Gauff s'affrontent, samedi 4 juin, pour remporter le deuxième Grand Chelem de la saison (à partir de 15h sur France 2 et france.tv). Iga Swiatek, sacrée à Paris en 2020 et invaincue depuis 34 matchs, est la favorite logique de la rencontre. Mais à 18 ans, l'Américaine Coco Gauff a les armes pour perturber le jeu de la Polonaise. Notre consultante Justine Hénin veut croire à "une vraie bataille" entre les deux joueuses.

Les deux femmes ne seront pas les seules en piste samedi, avec également les finales des tournois juniors, du tennis-fauteuil et du double messieurs. Le Français Gabriel Debru, 16 ans, affrontera le Belge Gilles Arnaud Bailly en finale du tournoi juniors. Les deux espoirs s'affronteront sur le court Simonne-Mathieu. L'avant-dernière journée de Roland-Garros est à suivre en direct !