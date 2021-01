DIRECT. Regardez l'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne, après 80 jours de tour du monde en solitaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VENDEE_GLOBE

: @Gabuzo Les défenses immunitaires des skippers se relâchent car l'air iodé ne transporte pas ou peu de virus. D'où le fait que, quand ils débarquent à terre, ils chopent à peu près tout ce qui passe. Je cite Raphaël Dinelli, qui a participé à plusieurs éditions : "Quand on revient, en février-mars, c'est la saison des grippes et des gastros. Dès que le corps se relâche un peu, on termine avec 40 de fièvre."

: Les défenses immunitaires diminuées par l'air Iodé ??? Vous avez des sources scientifiques sérieuses ?

: @Boudu31 Le vainqueur empochera la somme de 200 000 euros, soit 40 000 euros de plus qu'Armel Le Cléac'h, il y a 4 ans. Pour la petite histoire, Titouan Lamazou, le vainqueur de la première édition en 1990, avait touché 15 000 euros.



Une paille par rapport au budget sur plusieurs années pour monter un projet pour viser la victoire sur le Vendée Globe, qui se chiffre en millions d'euros.

: Bonsoir Pierre ! Quelle est la récompense pour le vainqueur du Vendée Globe ? Un trophée ? Son poids en crustacés ? Merci pour l’éclairage Capitaine de l’Info !

: Il est 20 heures, le moment de faire un point sur l'actualité :





Le skipper Charlie Dalin, qui est actuellement en tête du Vendée Globe, devrait franchir la ligne d'arrivée au large des Sables-d'Olonne de manière imminente : "entre 20h30 et 21 heures", annonce l'organisation de la course. Suivez notre édition spéciale.

Le préfet de Mayotte annonce le confinement de trois communes de l'île française dès demain soir, après l'augmentation des cas du variant sud-africain du Covid-19. Notre direct vous en dit plus.

Face à un couvre-feu qui "ne freine pas suffisamment" l'épidémie, le gouvernement étudie "différents scénarios" dont celui d'un "confinement très serré". Jean Castex entamera des consultations d'élus dès demain sur ce sujet.

l'épidémie, le gouvernement étudie "différents scénarios" dont celui d'un "confinement très serré". Jean Castex entamera des consultations d'élus dès demain sur ce sujet. Prévu initialement du 11 au 22 mai, le Festival de Cannes est reporté au mois de juillet.

: C'est clair, incroyable performance du marin que Jean Le Cam avait pris sous son aile. Après, petite nuance, si des bateaux anciens réussissent à être aux avant-postes cette année, c'est aussi que les favoris avec les plus gros projets, Jéremie Beyou et Alex Thomson, notamment, n'ont pas été au rendez-vous côté fiabilité. Pour preuve, le record de l'épreuve ne sera pas amélioré, une première depuis 1997.

: bonsoir,bonsoir ,un pincement au coeur?Damien Seguin a fait une course exeptionnelle POUR UN BATEAU SANS FOILS;on en a peu parlé,bien qu'il ai été régulièrement dans le peloton de tête. Faut-il donc qu'il prononce une parole malheureuse-dont il s'est d'ailleurs expliqué et justifié- pour qu'on parle enfin de ce skipper?BRAVO ET RESPECT A TOUS

: @Lol Il y a peu de risque qu'ils aient attrapé le virus au contact des poissons volants à moins d'un mètre :-) Mais figurez que Sébastien Destremeau, longtemps lanterne rouge, a été placé en quarantaine en Nouvelle-Zélande, où il a amarré son bateau abîmé.



En revanche, les défenses immunitaires des skippers sont très diminuées après trois mois d'air iodé. D'habitude, l'après-Vendée, c'est le festival de la grippe et de la gastro. Cette année, en plus, il y a le Covid-19.

: Est ce que les skippers vont faire un test PCR ? ;)

: Même chez les suiveurs de la course, le contexte particulier de l'arrivée affadit un peu l'excitation de l'arrivée.

: Petit point cartographie à une heure de l'arrivée.

: @D : Mais aucun skipper ne les conteste (même Damien Seguin, qui avait râlé est finalement revenu sur ses propos). C'est la loi de la mer et il aurait même été choquant qu'aucun skipper ne se déroute pour porter secours à Kevin Escoffier. Notez que Jean Le Cam, le sauveur d'Escoffier, avait été sauvé en 2009 par Vincent Riou au cap Horn.

: #Vendee_globe Bonjour France Info ! Tout d'abord je tiens à dire que je n'avais jamais suivi un Vendée Globe avec une telle passion, quelle édition incroyable ! Concernant les bonifications (qu'il serait peut-être plus juste d'appeler autrement au final), ça me semble logique : des navigateurs se déroutent pour porter secours à un participant à la demande de la direction de course, ils perdent du temps sur leur course, c'est logique qu'il y ait un dédommagement pour cela.

: @Kat Il devrait arriver demain vers 13 heures, quelques heures avant Jean Le Cam (qui devrait lui repasser devant, au jeu des bonifications).

: Bonsoir cap'taine Pierre Godon. Savez-vous à quel moment Damien Séguin est-il attendu ? Merci pour ce live

: Super course! Suspens... N'oublions pas les skippers qui sont encore loin de la ligne d'arrivée. Sacré.es aventuriers et aventurières ! Mes élèves sont tous sur le pont dans l'attente des arrivées. Formidable aventure scolaire générant de multiples projets. Merci FI pour les infos régulières !

: @Finistérienne La ligne d'arrivée est suffisamment au large pour que ça ne pose pas de problème, mais en effet, selon la marée, il est possible pour les skippers qui arrivent de regagner le port tout de suite après leur arrivée... ou pas. Et pour en avoir parlé avec nombre de concurrents, notamment ceux qui ont galéré, c'est la dernière angoisse de la course.

: Bonsoir, n’y aura-t-il pas de problèmes pour certaines arrivées de ce soir ou demain matin à cause de la basse mer ? Merci

: Les rares spectateurs de l'arrivée sont les habitants dont l'appartement donne sur le chenal. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne perdront pas une miette du spectacle.

: Notez aussi que Louis Burton a dû faire des ronds dans l'eau pendant cinq heures au large du Portugal pour avoir "volé" le départ, en novembre dernier aux Sables-d'Olonne. Heureusement qu'il ne perd pas le Vendée Globe là-dessus.

: @Perplexe Vous vous souvenez que trois marins s'étaient déroutés pour porter secours à Kevin Escoffier, qui avait fait naufrage : Jean Le Cam (qui l'avait finalement secouru), Yannick Bestaven et Boris Herrmann, qui ont reçu des bonifications de respectivement 16h15, 10h15 et 6 heures.



C'est la règle des courses au large : en 1984, Philippe Poupon, vainqueur de la Transat anglaise, avait été rétrogradé au profit de Yannick Fauconnier, arrivé 9e, mais bénéficiant d'une bonification pour aider Philippe Jeantot. C'est assez rare, mais le cas s'est déjà produit.

: Bonsoir FI, pouvez vous expliquer en quoi consistent les “bonifications” du Vendée Globe et pourquoi tout le monde en parle ?

: BonsoirLe Vendée Globe c'est à quelle heure l'arrivée. Bonne soirée

: @nolly44 L'arrivée de Charlie Dalin devrait avoir lieu entre 20 heures et 20h30, au dernier pointage. Le skipper d'Apivia devrait laisser son bateau sur le ponton semi-rigide après avoir été salué par environ 300 bénévoles munis de fumigènes, le long du chenal. Tous les participants arrivant dans la nuit feront de même, et une parade sera organisée au petit matin avec le vainqueur en tête (probablement Yannick Bestaven, qui devrait arriver vers 4 heures).

: Pour les habitants des Sables-d'Olonne, une arrivée de nuit et dans un brouillard à couper au couteau, c'est un peu décevant. Lors des dernières éditions, le vainqueur avait eu la bonne idée de franchir la ligne de l'arrivée dans l'après-midi. Mais cette fois, le suspense est tel – 7 marins sont attendus dans les prochaines 24 heures, du jamais-vu – qu'aucun skipper ne se permettra le luxe d'attendre.

: Si toute la France est concernée par le couvre-feu depuis 40 minutes, c'est un peu moins le cas aux Sables-d'Olonne, où nombre de bateaux ont pris la mer pour accueillir le skipper qui franchira le premier la ligne d'arrivée, Charlie Dalin.

: @Olive Boris Herrmann semblait hier soir idéalement placé pour devenir le premier étranger à remporter le Vendée Globe, mais son choix d'une route très proche des côtes ne semble pas payant.

: Quelle manoeuvre bizarre ? vous avez déjà fait de la voile ?

: Si vous êtes des dingues de data, le skipper allemand Boris Herrmann, qui semblait un temps le mieux placé pour gagner (avec sa bonification de six heures trente, mais qui a fait une manœuvre bizarre au large de l'Aquitaine) partage toutes ses données (le vent, les voiles, l'angle du bateau) en temps réel sur ce site.

: Selon le routeur Yoann Richomme, Yannick Bestaven devrait l'emporter... pour 2 heures devant Charlie Dalin, grâce à sa bonification, et 10 minutes sépareraient le 2e et le 3e. C'est vous dire que la moindre manœuvre peut déterminer le résultat final.

: Ca va malheureusement être juste Le "Tonton Flingueur" du Vendée Globe devrait arriver demain après-midi, et même avec sa bonification de 16h30 pour le sauvetage de Kevin Escoffier, ça ne suffira pas. Mais il va faire un beau rapproché au général, et finir cinquième ou sixième avec un bateau qui a quasiment 15 ans, c'est un véritable exploit.

: Bonjour. Concernant l'arrivée du Vendée Globe, Jean Le Cam a-t-il encore une chance de remporter l'épreuve ? Merci.

: Ce qui est magique avec la voile, c'est qu'on ne saura vraiment qu'au dernier moment quand les skippers franchissent la ligne d'arrivée (souvenez-vous de l'arrivée épique de la dernière Route du Rhum). Désormais, on nous annonce l'arrivée de Charlie Dalin dans deux heures environ.

: Tout à fait matelot @Vendée Globe Notre chaîne basculera en édition spéciale à 19h, et nos camarades de la radio ont également hissé la grand'voile avec une reporter sur un Zodiac pour accueillir Charlie Dalin.

: Bonsoir. L'arrivée retransmise en direct à la télé svp ? Merci.

: Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. L'équipage du live s'enrichit d'un équipier, qui fort de son expérience sur Virtual Regatta (je franchis l'Equateur en ce moment) et de quelques articles sur le sujet, va vous faire vivre l'arrivée du Vendée Globe.





: Il est 18 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :



• Après un tour du monde en 80 jours, le leader de la course, Charlie Dalin, devrait franchir la ligne d'arrivée des Sables-d'Olonne dans un peu plus d'une heure. La victoire au général pourrait toutefois se décider au petit jeu des compensations. Suivez notre direct.





• Face à un couvre-feu qui "ne freine pas suffisamment" l'épidémie, le gouvernement étudie "différents scénarios" dont celui d'un "confinement très serré". Jean Castex entamera des consultations d'élus dès demain sur ce sujet. Suivez notre direct.



• L'année 2020 a été marquée par une hausse du nombre de chômeurs de catégorie A de 7,5%, sous l'effet de l'épidémie et malgré la mise en place du chômage partiel. A la fin de l'année, 3,8 millions de demandeurs d'emploi n'avaient aucune activité.



• Les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange en raisons de risques d'avalanches. Les départements savoyards seront également en vigilance "pluie-inondations" à compter de demain matin.