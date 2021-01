VIDEO. Vendée Globe : revivez l'arrivée de Charlie Dalin aux Sables-d'Olonne

Le premier arrivé... mais pas forcément le vainqueur. Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe, mercredi 27 janvier dans l soirée, après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer. Mais il n'est pourtant pas assuré de remporter la course, deux de ses poursuivants bénéficiant de compensations pour avoir participé à un sauvetage.

Charlie Dalin a bouclé son tour du monde à 20 heures 35 et 47 secondes, mais l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco) dispose de six heures pour couper la ligne afin de devancer Dalin, tandis que le Français Yannick Bestaven (Maître coq IV) a dix heures et quinze minutes de compensation pour faire de même. Ils devraient respectivement arriver en troisième et cinquième position durant la nuit.

Louis Burton (Bureau Vallée 2), actuellement deuxième, doit arriver "entre 00h30 et 01h00" suivi de Boris Herrmann vers 2h heures, selon l'organisation de la course. Le vainqueur devrait être désigné une fois que Yannick Bestaven aura coupé la ligne. Il est attendu entre 3h30 et 5h30 jeudi matin.