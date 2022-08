Ferrand-Prévot sacrée en cross-country, la folle remontée de Verstappen, les Bleus en huitièmes du Mondial de volley... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

L'actualité sportive a été marquée par de beaux succès tricolores, le premier coup d'arrêt du PSG et la folle remontée de Verstappen.

Du volley au football, en passant par le VTT, l'actualité sportive a été riche ce week-end. Les Bleus d'Andrea Giani ont assuré leur qualification en huitièmes de finale du Mondial. Le week-end a aussi été animé sur les terrains de Ligue 1, avec de nombreux buts et de larges victoires. En Belgique, Max Verstappen a signé une nouvelle remontée pour remporter le 14e Grand Prix de la saison, après un départ en fond de grille. Franceinfo: sport résume ce qu'il faut retenir du week-end.

VTT : Pauline Ferrand-Prévot décroche un quatrième titre mondial en cross-country

La reine du cross-country, c'est bien elle. Pauline Ferrand-Prévot a dominé la course des championnats du monde, aux Gets, en Haute-Savoie, pour décrocher le titre mondial. Avec quatre victoires, elle égale ainsi le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle, la seule qui comptait jusque-là quatre couronnes à sa palmarès.

Impressionnante tout au long de la course, devant son public, la Française n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Elle a terminé avec plus d'une minute d'avance sur sa dauphine, la Suissesse Jolanda Neef. Le résultat est plus contrasté pour l'autre espoir tricolore, Loana Lecomte, qui échoue au pied du podium.

F1 : remontada pour Max Verstappen en Belgique

Max Verstappen est plus que jamais la terreur des circuits cette saison. Parti 14e, le Néerlandais s'est offert une belle remontée pour s'adjuger sa neuvième victoire de la saison et conforter sa place de leader au championnat des pilotes. Il compte désormais 93 points d'avance sur son nouveau dauphin, son coéquipier Sergio Pérez.

Le principal adversaire du Néerlandais jusque-là, Charles Leclerc, a connu une course plus difficile. Quinzième sur la grille, le Monégasque est longtemps resté bloqué en fin de peloton, avant d'être pénalisé en fin de course pour excès de vitesse dans la voie des stands. Avec 98 points de retard sur Max Verstappen, il a sans doute dit adieu à ses rêves de titre.

Volley : les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial

Ils sont déjà en huitièmes de finale. Les Bleus ont remporté leur deuxième match de poule du Mondial de volley, 3 sets à 2 (25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7) contre la Slovénie, pays hôte. Au terme d'un match fou durant lequel ils ont sauvé trois balles de match dans le quatrième set, les champions olympiques en titre ont arraché leur ticket pour la phase finale de la compétition.

Après un premier succès face à l'Allemagne en trois sets pour leur match d'ouverture, les hommes d'Andrea Giani ont confirmé leur bel état de forme face à un adversaire coriace.

Ligue 1 : les filets ont tremblé sur les pelouses

Les joueurs ont assuré le spectacle lors de la quatrième journée de championnat. Avec 33 buts sur les 10 rencontres, les attaques ont brillé. La claque du week-end est à l'actif de Montpellier, vainqueur 7-0 sur la pelouse de Brest dimanche après-midi. Marseille a également surclassé Nice (3-0), avec un doublé d'Alexis Sanchez, ses deux premiers buts en France. Dimanche soir, le PSG a néanmoins été ralenti par Monaco (1-1), après un début de saison canon. Plus tôt, l'OL a été contraint au nul sur le même score chez des Rémois pourtant à dix.

Basket : les Bleus défaits par la Bosnie-Herzégovine avant le début de l'Euro

Trois jours après leur victoire à réaction face à la République Tchèque, l'équipe de France de basket a chuté sur le parquet de la Bosnie-Herzégovine (96-90). Dominés après une fin de match très disputée, les hommes de Vincent Collet ont concédé leur deuxième défaite en qualifications pour la Coupe du monde 2023.

Cinq jours avant leur entrée en lice à l'Euro, contre l'Allemagne, les Bleus ne se sont pas forcément rassurés. Plombés par leur entame de match très laborieuse, ils ont fait la course derrière les locaux presque toute la partie, et ont fini par s'incliner après prolongation.

Foot : l'OL remporte le Trophée des championnes

Lyon ne pouvait rêver meilleur début de saison. A Dunkerque, les Fenottes ont disposé du PSG (1-0), pour le compte du Trophée des championnes. Danielle van de Donk (13e) a été la seule à inscrire son nom au tableau d'affichage. Elle a permis à l'OL de remporter son troisième succès en quatre éditions de la compétition. Trois mois après leur victoire en C1 et à deux semaines de la reprise de la D1 Arkéma, les joueuses de Sonia Bompastor attaquent l'année tambour battant.