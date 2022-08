Mondiaux de VTT : Pauline Ferrand-Prévot remporte le quatrième titre de sa carrière en cross-country

Impressionnante ce dimanche aux Gets, la Française a dominé la course pour égaler le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle.

48 heures seulement après être allée s'emparer du titre en short-track, Pauline Ferrand-Prévot a écrasé la concurrence, dimanche 28 août, dans l'épreuve de cross-country des Mondiaux de VTT. Elle s'est imposée loin, très loin devant Jolanda Neef (Suisse, +1'35'') et Haley Batten (Etats-Unis, +2'13'').

Devant un public acquis à sa cause aux Gets (Haute-Savoie), la Française de 30 ans n'a pas laissé la moindre place à l'improvisation. Dès les premiers tours de roue, elle a pris les rênes de la course, écrémant petit à petit ses adversaires jusqu'à se retrouver - très rapidement - seule dans la position de leader. Un rôle qu'elle n'a plus rendu jusqu'au bout, décrochant le quatrième titre mondial de sa carrière. Elle égale par la même occasion la Norvégienne Gunn-Rita Dahle, la seule jusqu'alors avec quatre couronnes au palmarès.

"PFP" déroule, Loana Lecomte au pied du podium

Ce dimanche, Pauline Ferrand-Prévot a confirmé la forme exceptionnelle entretenue cet été. Deuxième la semaine dernière aux championnats d'Europe à Munich, après avoir passé la moitié de la course en tête jusqu'à un problème de dérailleur, la vététiste n'a pas laissé passer l'occasion d'entrer encore un peu plus dans la légende de son sport.

"C'était mon objectif de la saison, elle a été compliquée jusque-là mais j'ai montré que je pouvais être là le jour-J", a souligné au micro de la chaîne L'Equipe Ferrand-Prévot.



De son côté, la championne d'Europe Loana Lecomte n'a pas eu les armes pour rivaliser avec sa compatriote. Si elle a tenté, en début de parcours, d'accrocher tant bien que mal la roue de "PFP", la Tricolore de 23 ans n'est pas parvenue à monter sur le podium, terminant à la quatrième place.