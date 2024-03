Tour des Flandres : les chiffres fous de la domination de Mathieu van der Poel sur "son" Monument

L'ogre des classiques a encore frappé. Mathieu van der Poel s'est une nouvelle fois imposé sur le Tour des Flandres, dimanche 31 mars. Parti seul à 45 kilomètres de l'arrivée, alors que le reste de la tête de course n'était pas parvenu à passer le Koppenberg sur la selle, le Néerlandais a ensuite creusé l'écart sous la pluie pour terminer avec plus d'une minute d'avance. Alors oui, la concurrence était loin d'être féroce avec un plateau amputé du vainqueur sortant, Tadej Pogacar, et de Wout van Aert, forfait après sa chute sur A travers la Frandre, mais il en profite pour gonfler des statistiques déjà affolantes.

3 Tours des Flandres

L'année passée, le numéro génial de "Pogi" avait retardé l'échéance. Cette fois, le petit-fils de Raymond Poulidor ne s'est pas fait prier pour revenir, à 29 ans, à hauteur des six hommes les plus titrés sur le Ronde (Fabian Cancellara, Tom Boonen, Johan Museeuw, Eric Leman, Fiorenzo Magni et Achiel Buysse). Après avoir levé les bras en 2020 et en 2022, il compte désormais trois victoires. Au vu de son état de forme et de son âge pas si avancé, Van der Poel pourrait bien devenir l'unique recordman lors des prochaines éditions du Monument flandrien.

5 Monuments

Victorieux sur la Via Roma de San Remo et sur le Vélodrome de Roubaix en 2023, le leader d'Alpecin-Deceuninck s'est offert un cinquième Monument en carrière avec ce nouveau Tour des Flandres. Le plus haut total pour un coureur des Pays-Bas. Autant que des coureurs comme le Français Bernard Hinault, le Belge Philippe Gilbert ou encore le Slovène Tadej Pogacar. Si les 19 succès du cannibale Eddy Merckx semblent intouchables, "MVDP" pourrait se rapprocher de Roger de Vlaeminck (11), Fausto Coppi (9) ou encore Sean Kelly (9), en cas de doublé sur l'Enfer du Nord dimanche prochain.

6e champion du monde à remporter le Ronde

Depuis qu'il s'est paré d'arc-en-ciel lors des Mondiaux écossais l'été dernier, Mathieu van der Poel avait levé les bras à deux reprises sur route : sur la Super 8 Classic en septembre et sur l'E3 la semaine dernière. Après s'être mué en poisson-pilote de luxe pour Jasper Philipssen sur Milan-San Remo, il a enfin baptisé sa tenue de champion du monde sur un Monument. Il est le 6e coureur à réaliser cet exploit sur le Ronde après Louison Bobet, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Tom Boonen et Peter Sagan. "Ma saison est désormais un succès. Gagner le Tour des Flandres avec le maillot de champion du monde, c'est un rêve qui se réalise", a-t-il réagi.

Mathieu van der Poel file vers une victoire sur le Tour des Flandres en tenue de champion du monde. Il deviendrait le 6e coureur à réaliser cette performance après Louison Bobet, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Tom Boonen et Peter Sagan. #RVV24 pic.twitter.com/C5PIURwmni — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 31, 2024

100% de top 4

Le ratio est impressionnant, limpide même. En six participations à ce Monument du printemps belge, Van der Poel n'a jamais fait pire qu'une quatrième place en 2019. Mieux, le spécialiste des flandriennes reste sur cinq podiums de rang (deuxième en 2023 et 2021). Une performance qu'il est le seul à avoir réalisée dans l'histoire de son sport. De quoi légitimement être couronné roi des Flandres.