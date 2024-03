Tour des Flandres 2024 : ultra-favori, Mathieu van der Poel peut-il laisser passer une troisième victoire sur le Ronde ?

Déjà vainqueur du Tour des Flandres en 2020 et 2022, Mathieu van der Poel pourrait devenir co-recordman de victoires sur ce Monument, dimanche. Il rejoindrait alors Boonen, Cancellara, Museeuw, Buysse, Magni et Leman.

Les Flandres sont devenues son jardin. Vainqueur en 2020 et 2022, deuxième en 2021 et 2023, Mathieu van der Poel n'a plus quitté le podium du Tour des Flandres sur les quatre dernières éditions et se présente comme seul favori, dimanche 31 mars, pour reprendre sa couronne. Sans ses rivaux Wout van Aert et Tadej Pogacar, avec qui il a livré bataille dans le Vieux Quaremont, le Paterberg et sur la ligne à Audenarde ces dernières années, l'horizon semble dégagé pour le Néerlandais.

Un début de saison placé sous le signe de la victoire

Vainqueur de 13 des 14 courses qu'il a disputées en cyclo-cross cet hiver, et titré sur le Grand Prix E3, vendredi 22 mars, après avoir lâché tout le monde dans le Paterberg à 40 km de l'arrivée, la forme de Mathieu van der Poel parle pour lui. "Il n'y a rien à faire contre Mathieu quand il est comme ça", soufflait Jasper Stuyven, deuxième sur la ligne à Harelbeke, à plus d'une minute trente du champion du monde, dont personne n'avait pu accrocher le maillot arc-en-ciel à dix jours du Tour des Flandres.

Le Néerlandais s'avançait donc déjà dans un costume de favori, qui s'est élargi, mercredi 27 mars, à l'issue d'une course à laquelle il n'a pas pris part. Dernière répétition avant le Ronde, À travers la Flandre a été marquée par une chute spectaculaire qui a envoyé Wout van Aert et Jasper Stuyven à l'hôpital.

😮 Wout van Aert victime d'une terrible chute ! Le Belge est contraint à l'abandon après un incident de course qui a également impacté Mads Pedersen, Jasper Stuyven ou encore Biniam Girmay...



Mads Pedersen, seul homme à avoir battu Van der Poel en Belgique cette année à l'occasion de Gand-Wevelgem, dimanche 24 mars, a également chuté mais sera au départ d'Anvers, diminué. Le Danois a affirmé à deux jours du Monument qu'il ne serait "pas à 100%".

Van der Poel contre le reste du peloton

Face à cette adversité décimée et sur un parcours jonché de monts et de pavés qu'il connaît parfaitement et qui sied à merveille à ses qualités physiques de cyclocrossman, la route vers un troisième titre sur le Ronde et un cinquième Monument semble tracée pour le petit-fils de Raymond Poulidor. Pour y arriver, il devra résister à cette attente d'un succès quasi-certain. "Cela me met peut-être encore plus de pression sur les épaules. Je préfère courir quand les meilleurs sont au départ", a-t-il avoué vendredi, moins de 48 heures avant la course.

S'il part avec six coéquipiers et non des moindres, le double vainqueur de l'épreuve sera la cible de toutes les autres équipes espérant lever les bras à Audenarde. Lidl-Trek a montré la voie lors de Gand-Wevelgem en harcelant le maillot arc-en-ciel tout au long de la course pour permettre à Mads Pedersen de le battre au sprint, mais la perte de Jasper Stuyven et les plaies du Danois amenuisent les chances de la formation américaine.

Jorgenson, Asgreen ou les chutes pour arrêter VDP ?

En retrait sur les Flandriennes cette saison, l'équipe belge Soudal Quick-Step aligne un collectif capable sur le papier de jouer cette stratégie avec notamment Julian Alaphilippe, qui se battait pour la victoire en 2020 avant de chuter au contact d'une moto, et Kasper Asgreen, qui a battu Van der Poel au sprint en 2021. Yves Lampaert, Gianni Moscon ou encore Tim Merlier seront là pour épauler leurs leaders.

Matteo Jorgenson, qui reste sur une victoire dans À travers la Flandre mercredi, veut prendre le relais du Van Aert pour Visma-Lease a Bike, dans une équipe habituée à gagner, mais qui fait face à une vague de forfaits.

"On est content d'avoir trouvé sept coureurs à aligner, dont un qui a le nez cassé (Per Strand Hagenes), un deuxième qui était malade encore mercredi (Van Baarle) et d'autres qui ont chuté le week-end dernier." Grischa Niermann, directeur sportif de l'équipe Visma-Lease a Bike en conférence de presse

Dans sa quête d'un troisième Tour des Flandres qui ferait de lui le septième coureur à réaliser telle performance, alors qu'aucun n'en a jamais gagné quatre, Mathieu van der Poel devra aussi se méfier des chutes, aspect prépondérant d'une course comme l'ont encore montré ces dernières semaines.