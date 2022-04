DIRECT. Tour des Flandres : Mathieu van der Poel en quête d'un deuxième sacre, Tadej Pogacar en trouble-fête... Suivez le Monument belge

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année sur la planète cyclisme. "De Ronde" est de retour, dimanche 3 avril, avec ses monts pavés aux pourcentages abruptes et sa foule en délire. Et, comme souvent, le plateau y est royal. Parmi les coureurs en lice, un semble sortir du lot : Mathieu van der Poel. Vainqueur en 2020, deuxième à bout de force en 2021, le Néerlandais arrive en récent vainqueur d'A travers la Flandre pour se venger.

En face, les rivaux seront nombreux. A commencer par Kasper Asgeen, tenant du titre, même s'il sera privé du détonateur Julian Alaphilippe. Mais l'attraction sera Slovène avec la présence du double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, pour son premier Tour des Flandres. Côté Français, Christophe Laporte, Florian Sénéchal ou encore Anthony Turgis seront les principaux coureurs à suivre. La course en direct :