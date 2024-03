Cyclisme : tombé lourdement sur A Travers la Flandre, Wout van Aert manquera le Tour des Flandres et Paris-Roubaix

Des cris de douleur et des pleurs que l'on n’aime pas entendre. Favori sur "A Travers la Flandre", Wout van Aert a été pris dans une grosse chute, mercredi 27 mars, et a dû être évacué de la course sur une civière, en sanglots et le cuissard déchiré. A 67 kilomètres de l'arrivée, le Belge du Team Visma-Lease a Bike est tombé avec d'autres coureurs dans un virage pris à pleine vitesse. Très vite, Wout van Aert s'est tordu de douleur sur la route et n'a pas pu se relever pour monter dans la voiture de son directeur sportif.

Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), deux autres favoris ont également été contraints à l'abandon suite à cette chute. Mads Pedersen, vainqueur de Gand-Wevelgem il y a trois jours, et Anthony Turgis (TotalEnergies) sont eux aussi tombés mais ont pu repartir peu après. A l'arrivée, Visma-Lease a Bike s'est consolée avec la victoire de Matteo Jorgenson, qui a profité de l'aide de son coéquipier Tiesj Benoot, pour tromper la vigilance de ses adversaires.

😮 Wout van Aert victime d'une terrible chute ! Le Belge est contraint à l'abandon après un incident de course qui a également impacté Mads Pedersen, Jasper Stuyven ou encore Biniam Girmay...



Suivez A Travers la Flandre sur Eurosport #LesRP #DDV24 https://t.co/Uih2PcvJUE pic.twitter.com/ZudILgJM2g — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 27, 2024

Pour le Belge, les pépins s'enchaînent, cinq jours après être déjà tombé sur l'E3."Malheureusement, Wout van Aert a subi plusieurs fractures dans la chute sur A Travers la Flandre aujourd'hui. Une clavicule cassée et plusieurs côtes également cassées ont été diagnostiquées à l'hôpital. La durée de sa récupération est incertaine. Il manquera à coup sûr le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race", a communiqué son équipe sur les réseaux sociaux. Rien ne dit pour le moment s'il sera capable de tenir sa place sur le Tour d'Italie qu'il est censé disputer pour la première fois de sa carrière.