Tour de France 2022 : le Danemark cherche à séduire les touristes

Dans l'après-midi du vendredi 1er juillet, la 109e édition du Tour de France s'est élancée de Copenhague, au Danemark. C'est la première fois que le Tour de France débute dans le pays. À cette occasion, des dizaines de milliers de Danois étaient présents dans les rues de Copenhague pour voir les cyclistes. Ici aussi, la Grande Boucle est une institution. "C'est un grand jour pour les Danois", se réjouit une habitante.

"Ça va attirer le tourisme pour nous dans les années à venir"

Les images de Copenhague pendant le Tour de France sont diffusées dans 190 pays à travers le monde. C'est aussi pour ça que le Danemark a dépensé six millions d'euros, deux fois plus que la Bretagne l'an dernier. Le pays fait sa publicité, et le prince héritier, Frederik de Danemark, ne cache pas sa fierté. "Ça va attirer le tourisme pour nous dans les années à venir", se réjouit-il. La première fois que le Tour de France s'est élancé à l'étranger, c'était en 1954 depuis Amsterdam (Pays-Bas). Depuis, le Tour est parti 24 fois de l'étranger.