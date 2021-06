Sun Trip : un tour de l'Europe en vélo électrique alimenté par un panneau solaire

Le Sun Trip est une épopée à bord d'un vélo électrique alimenté par un panneau solaire à travers l'Europe. Cette course existe depuis 2016 et a déjà mené ses participants jusqu'en Chine grâce à ces énergies renouvelables.

Des cyclistes s'élancent à la conquête du col du Grand Ballon, à 1 300 mètres d'altitude, dans le Haut-Rhin. Ils sont juchés sur des engins particuliers, aidés par un système électrique, lui-même alimenté par un panneau solaire. La montée, "c'est très dur, surtout quand on n'a pas la batterie pleine", souffle un participant du Sun Trip. Difficile de se recharger en électricité lorsque le temps est couvert et brumeux en Alsace. Cette course hors normes de 10 000 kilomètres en trois mois de voyage devrait mener certains des cyclistes dans toute l'Europe.

Jusqu'en Chine en 2018

L'objectif est de promouvoir le voyage à vélo, plus accessible grâce aux énergies renouvelables et plus écologique. "Nos participants les plus rapides font jusqu'à 400 kilomètres sur une journée et sont à 100% en solaire de recharge", explique Florian Bailly, organisateur du Sun Trip. Cette épopée existe depuis 2016, et en 2018, un jeune Suisse a parcouru plus de 13 500 kilomètres jusqu'en Chine. Trois ans plus tard, il est de retour sur son vélo.