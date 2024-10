Les Lebrun dans l'histoire, Léon Marchand réussit sa reprise, Cassandre Beaugrand en pionnière... Le récap' sport du week-end

Les Championnats d'Europe de tennis de table, les Championnats du monde de cyclisme sur piste, la huitième journée de Ligue 1, la dernière étape de la Coupe du monde triathlon et des médaillés olympiques à l'honneur tout le week-end... Franceinfo: sport vous propose la synthèse des moments forts du week-end de sport.

Les frères Lebrun nouveaux rois d'Europe

Le tennis de table français a brillé à Linz, en Autriche. Alexis et Félix Lebrun ont offert deux titres européens à la France. Avec une facilité déconcertante et un jeu bien huilé, les deux frères ont livré un récital en finale de double. En moins de 30 minutes, ils se sont imposés face à la paire suédoise Anton Kallberg et Truls Moregardh (11-2, 11-6, 11-8), apportant ainsi le premier sacre à la France dans ces Championnats d'Europe.

🇫🇷🏓 CHAMPIONS D'EUROPE



En simple, on attendait plutôt Félix pour décrocher une première médaille d'or continentale. Cependant, c'est Alexis qui s'est distingué après l'élimination de son frère en quarts de finale. Lors d'une dernière journée avec trois rencontres, l'aîné de la fratrie a été intouchable.

Impérial en demi-finales contre le vice-champion olympique suédois Truls Moregard, le Montpelliérain de 21 ans a déroulé son jeu en finale. Il n'a rien laissé à l'Allemand Benedikt Duda (11-5, 11-8, 11-6, 11-2) et a offert à l'équipe de France son troisième titre en simple messieurs, après ceux de Jacques Secrétin en 1976 et Emmanuel Lebesson en 2016.

Léon Marchand, un week-end réussi pour son retour

Il a retrouvé les bassins pour la première fois depuis sa folle moisson des Jeux olympiques de Paris. Léon Marchand avait glané à Paris cinq médailles, dont quatre en or, avant de prendre un peu de repos. Plus de deux mois plus tard, il a signé son retour à la compétition lors de l'étape de Coupe du monde en petit bassin à Shanghai (Chine). Sur quatre courses, il s'est imposé à trois reprises (sur le 100 m 4 nages, sur le 200 m 4 nages et 400 m 4 nages) et a battu quatre records de France et un record d'Europe (pour le 200 m 4 nages).

Il n'a manqué que le 200 m brasse, où il a terminé quatrième. Cette dernière course s'est déroulée moins d'une heure après la finale du 400 m 4 nages, laissant peu de temps à la récupération entre les deux courses. "J'ai enchaîné deux courses aujourd’hui, c'était un peu trop compte-tenu de mon entraînement", a-t-il d'ailleurs concédé à la sortie du 200 m brasse.

Après l'étape en Chine, Léon Marchand doit ensuite participer aux deux prochaines étapes de la Coupe du monde en bassin de 25 m, à Incheon (Corée du Sud, du 24 au 26 octobre) et à Singapour (31 octobre-2 novembre), afin de se préparer pour les Championnats du monde en petit bassin, à Budapest du 10 au 15 décembre.

Cassandre Beaugrand, du sacre olympique au titre mondial

Rien ne lui résiste. Deux mois après avoir remporté son premier titre olympique, Cassandre Beaugrand continue sur sa lancée victorieuse. La Française a décroché, samedi 19 octobre, le titre de la Grande finale de la World Triathlon Championship Series (WTCS) à Malaga (Espagne), empochant donc son premier titre mondial. La championne olympique de Paris 2024 devient ainsi la première triathlète française à conquérir ce titre.

Sur cette cinquième et dernière étape de la saison, elle a devancé la Britannique Beth Potter, championne du monde en titre, et sa compatriote Emma Lombardi, respectivement deuxième et troisième au classement général. Malgré une erreur de parcours sur la natation qui aurait pu lui coûter cher, Cassandre Beaugrand a creusé l'écart sur la dernière épreuve, la course à pied.

Ligue 1 : le PSG sérieux, Lyon et Marseille en balade

Même sans Ousmane Dembélé, Marquinhos ou Achraf Hakimi, remplaçants, le PSG s'est tranquillement débarrassé de Strasbourg, samedi (4-2) et a repris les commandes du championnat dans un match marqué une nouvelle fois par des chants homophobes. Addition encore plus salée pour Lyon et Marseille. L'OL, qui n'a plus perdu depuis le 22 septembre, a coupé en quatre Le Havre (4-0). Marseille a fait encore mieux face à une piteuse équipe de Montpellier, qui ferme plus que jamais la marche au classement (5-0).

Au rang des déceptions, ce sont Monaco et Rennes qui ont réalisé la mauvaise opération du week-end. L'ASM n'a pu faire mieux qu'un match nul sans saveur face à Lille (0-0). Rennes n'en finit plus de décevoir cette saison, et a arraché un nul inespéré face à Brest (1-1). Les Bretons sont 13e et commencent sérieusement à regarder derrière.

Des Mondiaux de cyslime sur piste sans succès français

Comme l'an dernier à Glasgow, les Français repartent sans titre des Championnats du monde, qui se déroulaient cette semaine à Ballerup, au Danemark. Sans le champion olympique Benjamin Thomas, revenu sur route, l'équipe de France a décroché seulement deux médailles : une en bronze pour Clément Petit en course scratch et une en argent pour Victoire Berteau et Marion Borras sur l'américaine. Un maigre bilan, qui s'est ajouté au départ de l'entraîneur du sprint français, Grégory Baugé, dimanche.

Nation phare de la piste, les Pays-Bas ont confirmé leur domination : Harrie Lavreysen, triple champion olympique à Paris, est devenu le coureur le plus titré de l'histoire des Mondiaux avec 16 médailles d'or, après sa victoire en vitesse individuelle dimanche. Il y a ajouté deux autres titres avec la vitesse par équipes et le kilomètre.