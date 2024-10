Triathlon : après l'or olympique, Cassandre Beaugrand devient la première Française championne du monde

Une année en or. La championne olympique de Paris, Cassandre Beaugrand, a remporté la Grande finale de la World Triathlon Championship Series (WTCS) à Malaga (Espagne), samedi 19 octobre, et décroche son premier titre mondial, un exploit inédit pour une triathlète française.

Pour la cinquième et dernière étape des Championnats du monde à Malaga, la Française de 27 ans n'avait pas le droit à l'erreur. Pour décrocher le titre mondial, Cassandre Beaugrand ne devait pas terminer plus bas qu'une place derrière Beth Potter, la championne du monde en titre, et Lisa Tertsch.

Trois courses remportées sur les cinq étapes de la saison

Le début de course a été laborieux. Lors de la natation, la Française s'est fait une frayeur en se trompant de chemin. Pour éviter d'être à nouveau piégée, la Francilienne s'est replacée dans le groupe de tête. Après la natation et le cyclisme, Cassandre Beaugrand s'est détachée d'Emma Lombardi et surtout de Beth Potter lors de la course.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 CASSANDRE BEAUGRAND CHAMPIONNE DU MONDE !!



La Française s'impose sur la grande finale de la WTCS et remporte le général, la première tricolore à réaliser cet exploit#lequipeTRIATHLON pic.twitter.com/TZVnQbzOnO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 19, 2024

Seule dans les deux derniers tours, elle est allée chercher la dernière étape de la saison, son troisième succès sur cinq étapes cette année (après Cagliari et Hambourg), et surtout le titre de championne du monde 2024. Derrière elle, Beth Potter a finalement doublé in extremis Emma Lombardi avant la ligne, tandis que l'autre Française termine troisième de la course.

Une réclamation déposée pour "assistance extérieure"

Quelques minutes après son titre, une réclamation a été déposée pour "assistance extérieure", a annoncé la Fédération internationale de triathlon. Lors de son erreur de trajectoire en natation, la Française s'était dirigée vers la droite du plan d'eau alors que toutes les concurrentes partaient vers la première bouée située à gauche.

Sur des images diffusées par La chaîne L'Equipe, diffuseur de l'épreuve, on voit un jet ski se porter à sa hauteur et lui indiquer son erreur. "Réclamation pour assistance extérieure. Le résultat de la course des femmes est suspendu", a communiqué World Triathlon sur son compte X. La réclamation a finalement été infructueuse, validant le sacre mondial de Cassandre Beaugrand.

Souvent dauphine, enfin sacrée

Avec ce succès à Malaga, elle conclut sa saison devant ses adversaires du jour Beth Potter et Emma Lombardi, deuxième et troisième au classement général. Cassandre Beaugrand prend une belle revanche sur les dernières années où elle a souvent échoué à la deuxième place : deuxième chez les juniors en 2014 puis en 2018 chez les espoirs, elle avait également terminé deuxième l'année dernière lors des Championnats du monde élite.

Pionnière chez les femmes, Cassandre Beaugrand succède à d'autres triathlètes français champions du monde chez les hommes. Olivier Marceau (en 2000), Vincent Luis (en 2019 et 2020), Léo Bergère (en 2022) et Dorian Coninx (en 2023) ont accédé avant elle au toit du monde du triathlon.