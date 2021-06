Cyclisme : un Français vainqueur du Tour de France, "ce ne sera pas cette année", juge Bernard Hinault

Un Français va-t-il remporter le Tour de France ? "Ce ne sera pas cette année [en 2021], ou alors ce sera vraiment sur une erreur de la part des autres", assène Bernard Hinault ce vendredi 25 juin sur franceinfo. Quintuple vainqueur du Tour et dernier Français à avoir remporté la Grande Boucle il y a 36 ans, l'ancien coureur cycliste estime que les autres coureurs surclassent les Français : "Quand on regarde les Geraint Thomas, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Richard Carapaz, il y en a quand même beaucoup trop par rapport à nos coureurs."

Julian Alaphilippe, "il lui manque les aptitudes en très haute montagne, il le sait très bien", juge le quintuple vainqueur du Tour. "Son but, c'est peut-être de prendre le maillot jaune, de s'amuser, de gagner les étapes. Mais moi, je lui souhaite de gagner, ça me ferait énormément plaisir."

Concernant David Gaudu, leader de l'équipe Groupama-FDJ en l'absence de Thibaut Pinot, "le problème" selon Bernard Hinault, "c'est le contre-la-montre, et il n'est pas dominateur en montagne. Il faudrait qu'il puisse avoir 4 ou 5 minutes d'avance en montagne pour pouvoir dire qu'il va gagner le Tour."

Comment expliquer ce déficit côté français ? "Est-ce que ce sont les méthodes d'entraînement ? Je n'en sais rien du tout", reconnaît Bernard Hinault. "Ou alors, on n'a pas le champion, les aptitudes physiques extraordinaires qui font qu'on est numéro un, comme on peut avoir en Belgique, avec actuellement un jeune coureur, Remco Evenepoel, qui, à 18 ans, courait déjà dans la cour des grands et gagnait. On a pas ce jeune coureur de 18 ans capable de faire de beaux numéros."