Vidéo Tour d'Italie : victoire d'Ewan, abandon de Landa, chute de Sivakov... Revivez les moments forts de la cinquième étape

Caleb Ewan a remporté la cinquième étape entre Modena et Cattolica devant Giacomo Nizzolo et Elia Viviani.

Comme prévu, cette cinquième étape entre Modena et Cattolica (177km) s’est réglée au sprint, mercredi 12 mai. L'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté la course en étant le plus rapide, devant Giacomo Nizzolo (Qhubeka). Mais le tracé du jour a été marqué par l'abandon de Mikel Landa et par la chute de l'un des outsiders de ce Giro, Pavel Sivakov.

Pavel Sivakov, l'un des outsiders du Giro, chute

Ce fut la première frayeur de la journée. Outsider de cette 104e édition, et lieutenant d'Egan Bernal, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) est tombé à 15 kilomètres de l'arrivée. Après sa lourde chute sur le Tour de France 2020, le jeune Russe s'est à nouveau retrouvé au sol. Il est remonté sur son vélo en grimaçant et n'a pas réussi à revenir sur le peloton. Pour l'heure, le cycliste de 23 ans n'a pas abandonné mais a fini dernier à plus de 13 minutes du vainqueur.

.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Mikel Landa tombe et abandonne

C'est un gros coup dur pour le Basque. Alors qu'il venait avec de grandes ambitions sur ce Giro 2021, Mikel Landa (Bahrain Victorious) a été contraint à l'abandon mercredi. En effet, le cycliste de 31 ans, et le vainqueur de la quatrième étape, Joe Dombrowski (UAE Emirates), ont chuté sur un ilôt directionnel. Si le cycliste américain s'est relevé, Mikel Landa, quant à lui, est resté au sol et n'a pas pu repartir. Il a ensuite été transporté par une ambulance à l'hôpital.

.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Caleb Ewan s'impose et se reprend

Il était attendu. Et il a répondu présent. Alors qu'il n'avait pas brillé lors de la deuxième étape, Caleb Ewan s'est relancé avec la manière et a remporté la 5e étape du Tour d'Italie mercredi. L'Australien a été le plus rapide et a devancé le champion d'Europe et d'Italie, Giacomo Nizzolo (Qhubeka), et Elia Viviani (Cofidis). Il a ainsi signé sa quatrième victoire d'étape sur le Giro alors que son dauphin du jour s'empare du maillot cyclamen du meilleur sprinteur.

.

(franceinfo: sport / Eurosport Player)