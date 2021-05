Le Tour d'Italie 2021 tient son premier vainqueur d'étape ! L'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) a fait honneur à son maillot de champion du monde du contre-la-montre en s'imposant sur le chrono inaugural à Turin, samedi 8 mai.

Ganna intouchable

Particulièrement attendu, Ganna a répondu présent. En avance de plus d'une seconde au chrono intermédiaire, il s'est envolé dans la deuxième partie du parcours pour terminer avec dix secondes d'avance sur Edoardo Affini (Jumbo-Visma), leader jusque-là. Déjà vainqueur de la première étape l'an dernier, il s'offre un doublé inédit depuis Francesco Moser en 1984 et 1985.

franceinfo: sport / Eurosport Player

Cavagna trop juste

Parti avant les autres favoris du jour, le champion de France de la discipline Rémi Cavagna espérait sans doute passer quelques temps sur le siège du leader provisoire, à voir passer ses rivaux. Mais le coureur de Deceuninck-Quick Step n'a pu faire mieux que le Norvégien Tobias Foss (Jumbo-Visma), leader provisoire. 5e au classement final, il reste le meilleur Français de la journée.

franceinfo: sport / Eurosport Player

Almeida et Evenepoel impressionnent

Du côté des favoris, les leaders de Deceuninck-Quickstep ont marqué des points. Joao Almeida et Remco Evenepoel ont terminé à 17 et 19 secondes du vainqueur du jour. Derrière, les autres prétendants ont fait un tir groupé entre la 32e et 40e place. Pavel Sivakov et Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) se suivent à 34 et 36 secondes, devant Hugh Carty (EF Education-Nippo), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Simon Yates (Team BikeExchange), tous les trois à 38 secondes. Egan Bernal suit à 39 secondes de Ganna. Romain Bardet (Team DSM) accuse lui 52 secondes de retard, soit 35 secondes sur Almeida.