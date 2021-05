DIRECT. Tour d'Italie : suivez la 1re étape du Giro

Comme depuis 2013, le Tour d’Italie débutera avec un contre-la-montre. C'est dans les rues de Turin, entre le Palais Royal et le Jardin de Ginzburg en passant par le jardin du château de Valentino, que le premier maillot rose sera attribué. Une 1re étape pour les spécialistes puisque avec 8,6 kilomètres et un profil tout plat, la victoire se jouera sur les détails. L'occasion rêvée pour Rémi Cavagna, champion de France de chrono et favori de l’étape, de revêtir pour la première fois de sa carrière un maillot de leader sur un grand Tour. Une journée également cochée par Filippo Ganna, vainqueur des trois chronos sur le Giro l'an dernier.