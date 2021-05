Giro 2021 : le parcours de la 19e étape modifié après l'accident de téléphérique

Le parcours de la 19e étape du Tour d'Italie a été modifié à la suite de l'accident de téléphérique du Mottarone, près du lac Majeur, où la course devait passer vendredi 28 mai, ont annoncé mardi les organisateurs du Giro.

Le ministre italien des Transports, Enrico Giovannini, avait demandé dans la matinée un changement de parcours par "respect des victimes de la tragédie du téléphérique".

Le nouveau parcours diminue de 10 kilomètres la longueur de l'étape, initialement prévue sur 176 kilomètres, entre Abbiategrasso et Alpe di Mera, deux jours avant la conclusion de la course à Milan.

