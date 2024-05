Direct Giro 2024 : le peloton entame la deuxième ascension du Monte Grappa... Suivez la 20e étape

Plus que 184 kilomètres et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sera officieusement assuré de remporter son premier Tour d'Italie. À la veille de l'arrivée et de la grande parade dans les rues de Rome, le peloton sera confronté à une redoutable étape montagneuse, entre Alpago et Bassano del Grappa, samedi 25 mai. Avec 7'42'' d'avance sur son dauphin, Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe), le Slovène semble à l'abri d'une mauvaise surprise et pourrait être tenté par la passe de six, lui qui compte déjà cinq succès sur les routes italiennes.

Romain Bardet (Team DSM- Firmenich PostNL), septième du général, aura une dernière opportunité d'intégrer le top 5 - à condition de reprendre plus de deux minutes à Antonio Tiberi -, tandis qu'on devrait certainement voir de nombreux coureurs tenter leur chance pour intégrer la bonne échappée. Avec deux ascensions du Monte Grappa (18,1 km à 8,1%) au menu, l'étape se conclura par une longue descente de plus de vingt kilomètres, pour rallier la ligne d'arrivée.