DIRECT. Tour de France : suivez la 20e étape, le contre-la-montre Libourne-Saint Émilion

Ce qu'il faut savoir

De Libourne à Saint-Emilion (Gironde), le contre-la-montre de la 20e étape du Tour de France visite samedi 17 juillet les vignobles réputés, sur un parcours de 30,8 kilomètres qui avantage les plus puissants. Pomerol, Chevrol, Lussac, Montagne, Corbin, Figeac... autant de noms prestigieux sur la route de ce "chrono" qui dessine une quasi-boucle à l'est du département de la Gironde. Suivez notre direct.

Premier départ à 13h05. A partir de 13h05, les départs se feront par intervalle de 90 secondes puis toutes les 2 minutes pour les 85 derniers. Le maillot jaune, Tadej Pogacar, sera le dernier à s'élancer, à 17h19.

Tadej Pogacar quasi-assuré de garder le maillot jaune. Le Slovène de 22 ans, qui possède une avance de plus de 5 minutes, devrait sceller son second succès de rang sur la Grande Boucle, sauf faux pas majeur sur les deux dernières étapes. On devrait aussi connaître les coureurs qui l'accompagneront sur le podium.

La revanche de Stefan Küng ? A Laval, le Suisse avait vécu une vraie déception en voyant Tadej Pogacar le priver de la victoire. Le spécialiste de Groupama-FDJ a une nouvelle occasion de briller dans son exercice favori, à moins que le maillot jaune ne joue à nouveau les carnivores. Stefan Küng devra également se méfier du duo de la Jumbo-Visma : Jonas Vingegaard et Wout Van Aert.

Le Tour revient en Gironde après onze ans d'absence. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, s'est réjouit de cette étape sur France Bleu. "Ici, on est dans l'excellence de ce que peut produire la France", a-t-il affirmé à propos du vignoble et de Saint-Émilion. "On n'est pas revenu à Bordeaux depuis 2010 et on ne va pas attendre dix ans de plus pour revenir", a-t-il souligné. C'est en effet la première fois que le Tour de France revient en Gironde, après onze ans d'absence.