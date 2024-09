Pour l'ultime course des championnats du monde de cyclisme sur route, un suspense haletant était au rendez-vous, dimanche.

Un long et bel exploit pour Tadej Pogacar. Le Slovène a attaqué à 100 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en patron à Zurich, dimanche 29 septembre, décrochant le maillot arc-en-ciel pour la première fois de sa carrière. Même si le profil de la course lui était favorable, avec dix petites ascensions, le champion en titre, Mathieu van der Poel et le champion olympique, Remco Evenepoel, pouvaient rivaliser avec le Slovène dans sa quête du titre mondial. Julian Alaphilippe aurait pu être un sérieux outsider, mais le double champion du monde (2020 et 2021) est tombé en début de course, se blessant à l'épaule et devant abandonner.

Van der Poel et Evenepoel piégés

Tadej Pogacar, lui, a réalisé un exceptionnel numéro. Le vainqueur du Tour de France 2024 s'est d'abord détaché de ses principaux rivaux, a pu bénéficier de l'aide d'un coéquipier présent dans une échappée, avant de s'envoler. Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel ont bien tenté de réduire l'écart. Dans le dernier tour, l'avance de Tadej Pogacar a diminué fortement pour atteindre la trentaine de secondes. Mais pas moins. Derrière, la lutte s'est alors portée sur les médailles d'argent et de bronze, dans une bataille entre sept coureurs, remportée par l'Australien Ben O'Connor et le Néerlandais Mathieu van der Poel au sprint.