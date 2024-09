Mondiaux de cyclisme 2024 : Tadej Pogacar champion du monde pour la première fois après une attaque à 100 kilomètres de l'arrivée

C'est ce que l'on appelle prendre son destin en main. Sur le tracé de Zurich, lors de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, dimanche 29 septembre, Tadej Pogacar a saisi sa chance pour aller décrocher l'un des rares titres qui échappaient à son palmarès, pourtant XXL.

Déjà vainqueur cette année du Giro et du Tour de France, il devient le troisième coureur de l'histoire à réaliser ce triplé après Eddy Merckx (1974) et Stephen Roche (1987).

Parti à 100 kilomètres de l'arrivée

Parti à 100 kilomètres de l'arrivée, surprenant ses principaux rivaux, Remco Evenepoel et Mathieu van der Poel, le Slovène de 26 ans a ferraillé tout l'après-midi pour aller lever les bras après une cinquantaine de kilomètres seul en tête.

"Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, a-t-il réagi après la course. Ce n'était évidemment pas le plan prévu au départ mais la course s'est débloquée vite, avec une échappée dangereuse devant. C'était peut-être stupide de ma part. Heureusement que j'y suis arrivé. Je ne peux pas croire ce qui vient juste de se passer."

"Pogi" intouchable, les Français vite privés d'Alaphilippe

Incapables de s'organiser derrière lui, les Belges et les Néerlandais n'ont jamais fait illusion. Côté français, l'abandon prématuré de Julian Alaphilippe à 222 km de l’arrivée, qui a chuté dans le peloton et s'est déboîté l'épaule gauche, a été un gros coup dur en début de course. Pavel Sivakov, membre de l'échappée, a été le dernier coureur à accompagner Pogacar avant de craquer, à un peu plus de 51 kilomètres du but.

Quelle course de Tadej Pogacar ! Le Slovène a attaqué à 100 kilomètres de l'arrivée pour aller s'imposer en patron à Zurich et décrocher le maillot arc-en-ciel pour la première fois de sa carrière. Ben O'Connor obtient la médaille d'argent et Mathieu van der Poel complète le podium.

Derrière l'intouchable Tadej Pogacar, qui a remporté le 87e succès de sa carrière dimanche, ce sont l'Australien Ben O'Connor et Mathieu van der Poel, vainqueur du sprint des poursuivants, qui sont venus compléter le podium. Pour sa dernière course avec l'équipe de France, Romain Bardet, premier coureur tricolore, a terminé à la 10e place.