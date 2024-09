Direct Mondiaux de cyclisme 2024 : Tadej Pogacar grand favori, Julian Alaphilippe ambitieux... Suivez la course en ligne

"Le maillot arc-en-ciel va bien à Mathieu [van der Poel], mais il m'irait bien aussi. C'est mon grand rêve." Ces mots de Tadej Pogacar après avoir remporté son troisième Tour de France, le 21 juillet à Nice, montrent à quel point le Slovène espère inscrire son nom au palmarès des Mondiaux. Il est le grand favori de la course en ligne (273,9 km), dimanche 29 septembre (à 10h30, en direct sur France 3 et france.tv) autour de Zurich (Suisse), sur un tracé qui devrait parfaitement lui convenir.

Tadej Pogacar doit toutefois se méfier de sérieux rivaux, à commencer par le tenant du titre, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Belge Remco Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre dimanche dernier et double champion olympique à Paris, le Suisse Marc Hirschi, en grande forme et qui évolue à domicile, et le Français Julian Alaphilippe, sacré en 2020 et 2021 et en net regain de forme ces dernières semaines, sont aussi à surveiller. La France se présente au départ avec une équipe capable de peser sur la course, Alaphilippe étant épaulé par David Gaudu, Valentin Madouas, Romain Bardet, Pavel Sivakov ou encore Romain Grégoire.

Suivez la course en direct.