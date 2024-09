Mondiaux de paracyclisme : nouveau triplé français sur la course en ligne, Gatien Le Rousseau sacré

Comme sur le contre-la-montre lundi, Gatien Le Rousseau, Mattis Lebeau et Kévin Le Cunff sont montés sur le podium de la course en ligne C4, jeudi.

Le para-cyclisme français poursuit sa moisson. Après le contre-la-montre lundi, la France a réalisé un nouveau triplé dans la catégorie C4 hommes (légers troubles de la coordination d'un côté du corps, du bas du dos et des jambes, ou l'absence de membres) des championnats du monde de paracyclisme à Zurich (Suisse), jeudi 26 septembre, en trustant aussi le podium de la course en ligne. Gatien Le Rousseau, Mattis Lebeau et Kévin Le Cunff ont terminé dans cet ordre la course après s'être échappés à trois, avant de franchir ensemble la ligne d'arrivée.

Team work at its finest! 🤩



France executed a perfect race for Gatien le Rousseau to take the 🌈 in the Para-cycling Men C4 Road Race!#Zurich2024 pic.twitter.com/iyAPqG4E00 — UCI Para-Cycling (@UCI_paracycling) September 26, 2024

"Mattis et Kévin ont été les plus forts, c'est sympa de leur part de me laisser gagner. On a prouvé qu'en C4, la France était la nation la plus forte", a réagi Le Rousseau, quatrième aux Jeux paralympiques de Paris, où les catégories C4 et C5 (dont le handicap est moins lourd) étaient mélangées.

Deux médailles supplémentaires

Lundi sur le chrono, c'est Lebeau qui avait devancé de seize secondes Le Cunff, sacré sur le contre-la-montre des Jeux paralympiques cet été, et de plus d'une minute Le Rousseau, qui avait pris l'argent à Paris. Le Cunff, sacré sur la course en ligne à Tokyo trois ans plus tôt, avait décroché l'argent à Paris, battu au sprint par l'Ukrainien Yegor Dementyev. A noter aussi jeudi, la médaille d'argent sur le handbike de Florian Jouanny en H2 et la médaille de bronze d'Anaïs Vincent en H3.