Paralympiques 2024 : le doublé pour les Français avec l'or pour Kévin Le Cunff et l'argent pour Gatien Le Rousseau sur le contre-la-montre de cyclisme sur route

Le paracyclisme sur route poursuit sa superbe journée. Pour le premier jour de compétition autour de Clichy-sous-Bois, Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau ont suivi le sillon tracé par le reste de l'équipe de France, mercredi 4 septembre. Après Alexandre Léauté (or), Heïdi Gaugain (argent) et Florian Jouanny (bronze) dans la matinée, puis Elie de Carvalho et Dorian Foulon dans l'après-midi, Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau ont signé un doublé retentissant en décrochant l'or et l'argent du contre-la-montre (28,3 km) de la catégorie C4.

Passé tout près sur la piste au début des Paralympiques, avec deux quatrièmes places sur la poursuite et la vitesse par équipes, Kévin Le Cunff a confirmé son statut de favori, lui qui avait décroché l'or sur les Mondiaux de Glasgow en 2023. Son dauphin en Ecosse, Gatien Le Rousseau, décroche pour sa part sa deuxième médaille des Jeux paralympiques de Paris après le bronze sur la poursuite C4. Les deux compères offrent à la France les 44e et 45e médailles. Kévin Le Cunff signe le 13e titre tricolore de cette édition, un total jamais vu depuis vingt ans et les Jeux d'Athènes.

On avait quitté les deux hommes avec des sentiments très partagés à Saint-Quentin-en-Yvelines, où Gatien Le Rousseau avait remporté la médaille de bronze et privé Kévin Le Cunff du podium sur la poursuite. Cette fois, le Breton est un battu heureux. Kévin Le Cunff a signé la course parfaite, prenant la tête dans la partie la plus difficile du premier tour pour ne plus jamais la lâcher. Régulier, il s'est imposé avec 31"89 d'avance.

Gatien Le Rousseau s'est montré un peu plus patient, sans jamais se mettre dans le rouge. Au contraire de son principal adversaire, l'Espagnol Damian Ramos Sanchez, seulement en retard de moins de six secondes à mi-course, et qui a marqué le pas avant de terminer troisième. Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau peuvent désormais espérer frapper un autre grand coup sur la course en ligne vendredi à partir de 9h30, où ils seront alignés avec Dorian Foulon, déjà double médaillé lors de ces Jeux. Les Bleus pourraient jouer la course d'équipe puisqu'ils seront la seule délégation de trois coureurs au départ.