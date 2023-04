"On revit !" : la joie des supporters et de l'équipe de basket de Cholet, en finale de coupe d'Europe

Cholet Basket affronte mercredi un club polonais, l'Anwil Wloclawek, en finale aller de la Fiba Europe Cup. Un retour au sommet pour l'actuel troisième du championnat de France, après des années à jouer le maintien.

"3 700 kilomètres en 60 heures, pour juste un match qui va durer 1h30". Pour soutenir son équipe, Cholet Basket, dont il ne rate pratiquement pas un match depuis 1986, Bruno est monté avec un autre supporter dans un car depuis Cholet, lundi 17 avril, direction le centre de la Pologne. Le club affronte mercredi les Polonais de l'Anwil Wloclawek dans le cadre de la Fiba Europe Cup, la quatrième compétition dans la hiérarchie européenne en basket.

En 2009, pour la dernière finale européenne du Cholet Basket, Bruno avait déjà rallié Bologne, en Italie, en voiture depuis le Maine-et-Loire. S'il fait à nouveau le déplacement, c'est parce que l'équipe de cette année le mérite. "Ce sont des vrais guerriers, il n'y a pas de stars, ce sont des joueurs qui en veulent, qui se battent, et qui donnent beaucoup pour ce club."

"Entre 2012 et 2019, on a vraiment souffert, on a joué le maintien, c'est vraiment un soulagement, on revit, se réjouit Gabriel Fratelière, responsable des Reds, l'association des supporters du Cholet Basket. Il y a une excitation comme il n'y en a pas eu depuis le titre de champion de France." À la suite de son titre de champion de France en 2010, le club, réputé pour la qualité de sa formation après avoir sorti des joueurs comme Rudy Gobert ou Nando de Colo, a connu une longue période de disette.

2 000 places parties en 2 minutes pour la finale retour

Cholet est en bonne position pour se qualifier pour la deuxième fois de suite en play-off du championnat de France. Avec cette finale, la saison est-elle déjà réussie ? Pas encore selon Laurent Vila, l'entraîneur du Cholet Basket. "Il faut absolument qu'on arrive à gagner pour que cette saison 2022-2023 reste dans l'histoire du club et, pour nous, un immense souvenir."

Pour la finale retour, mercredi prochain, les 2 000 places en vente de la Meilleraie, la salle choletaise, sont parties en seulement deux minutes.