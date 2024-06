Sur les traces de son père ? Les Los Angeles Lakers ont sélectionné le fils de LeBron James, Bronny James, au second tour de la Draft NBA, jeudi 27 juin. Un choix attendu et qui n'a rien d'étonnant car la légende de la NBA a dit à plusieurs reprises vouloir jouer sous le même maillot que l'aîné de ses enfants. Jamais un père et son fils n'ont évolué en même temps en NBA.

"Ma dernière année, je jouerai avec mon fils", avait affirmé LeBron James à The Athletic, en 2022. "Où que soit Bronny, c'est là que je serai." "Je ferai ce qu'il faut pour jouer avec mon fils", avait-il martelé. "A ce stade, ce n'est plus une question d'argent."

Arrière de 1,88m, LeBron James Jr (19 ans), de son vrai nom, a été retenu en 55e position, quasiment au bout d'une draft qui ne comptait que 58 choix. Mais les observateurs s'interrogent sur la capacité de Bronny James à s'intégrer en NBA, le joueur manquant de taille et sortant d'une saison assez anonyme à l'université.

Avec USC (University of Southern California), Bronny James n'a tourné qu'à 4,8 points de moyenne, avec une adresse médiocre (37%). Seules deux équipes, les Lakers et les Phoenix Suns, l'avaient invité pour une séance d'entraînement préalable à la draft. Sa présence sur le terrain était, en soi, un petit miracle, car le jeune homme a été victime d'un arrêt cardiaque en juillet dernier. Ranimé, il a été opéré d'une malformation cardiaque, avant d'être autorisé à rejouer, fin novembre, par le corps médical.

"Entrer dans l'histoire"

L'ailier quatre fois champion NBA a néanmoins adouci sa position, ces derniers mois, et de l'avis de plusieurs spécialistes, n'envisageait plus de quitter les Lakers si son fils avait été sélectionné par une autre franchise. Le contrat actuel de LeBron James possède une clause lui permettant de mettre un terme à son engagement d'ici samedi et de pouvoir signer ensuite où bon lui semble. Il n'a pas encore fait part de sa décision.

S'il ne fait pas jouer cette clause, la dernière année de son contrat avec Los Angeles sera automatiquement activée. A 39 ans, LeBron James ne montre quasiment aucun signe de ralentissement et a aligné, la saison dernière, des statistiques jamais vues pour un joueur de son âge. Il a encore été élu dans la troisième équipe type de la NBA (All-NBA Third Team).

"Quand je pense aux Los Angeles Lakers, je pense à une franchise où l'histoire du basket se joue", a déclaré le manager général de l'équipe, Rob Pelinka, lors d'une conférence de presse. "Et dans l'histoire de la NBA, jamais un père et son fils n'ont foulé le même parquet."

"Cela semble être quelque chose qui pourrait être magique", a ajouté le responsable. Si LeBron James "fait partie de notre équipe la saison prochaine, il pourrait entrer dans l'histoire." Rob Pelinka a justifié le choix de Bronny James en affirmant que l'arrière avait "travaillé pour tout ce qu'il a obtenu, y compris sa sélection" par les Lakers.