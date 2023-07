NBA : LeBron James donne des nouvelles rassurantes de l'état de santé de son fils Bronny, victime d'un arrêt cardiaque à l'entraînement

"Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie et en bonne santé, et nous ressentons votre amour. Nous aurons plus de choses à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde combien votre soutien a compté pour nous tous !" LeBron James a donné des nouvelles rassurantes au sujet de son fils Bronny, jeudi 27 juillet sur ses réseaux sociaux.

Lundi, le jeune homme de 18 ans s'était effondré sur le parquet, victime d'un arrêt cardiaque, alors qu'il s'entraînait avec l'université de Californie du Sud, à Los Angeles.

