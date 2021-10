Euroligue : Villeurbanne renverse les champions d'Europe en titre de l'Efes Anadolu Istanbul

L'Asvel Lyon-Villeurbanne, menée 56-37 à la 23e minute, a signé un magnifique exploit en s'imposant 75 à 73 face au champion d'Europe en titre, le club turc d'Efes Anadolu Istanbul, mardi 12 octobre dans sa salle de l'Astroballe de Villeurbanne en match de la 3e journée de l'Euroligue.

L'équipe villeurbannaise reste invaincue cette saison après trois succès en championnat de France et autant dans la compétition européenne pour laquelle elle s'est portée, provisoirement, à la tête du classement. A l'inverse, les Stambouliotes ont perdu leurs trois premiers matchs européens et sont derniers du tableau.

"C'est incroyable. C'est la première fois que je vis ça comme coach. On est à -19 face à la meilleure équipe d'Europe. Les joueurs n'ont rien lâché. Je n'ai pas reconnu mon équipe en première mi-temps mais ensuite, nous avons fourni des efforts fabuleux pour renverser le match", s'est enthousiasmé l'entraîneur villeurbannais, TJ Parker.

Chris Jones meilleur marqueur de l'ASVEL

L'Asvel, privée notamment de David Lighty et Antoine Diot, deux atouts majeurs, a pourtant été longtemps bousculée dans cette rencontre, disputée devant Jordi Bertomeu, patron de l'Euroligue, au cours de laquelle elle était menée 49-35 à la mi-temps. Les hommes de TJ Parker ont même accusé un handicap de 19 points (56-37) en début de troisième quart-temps avant de finalement le remporter (18-13), ce qui leur a permis de revenir à 9 points à dix minutes de la fin.

"Il fallait faire des stops. On les a laissé entrer dans le match et quand on a en face des joueurs comme Larkin ou Micic, la soirée peut être longue. Ensuite, nous avons mis plus d'intensité et cela a fatigué nos adversaires et les tirs ne sont plus les mêmes", a analysé Parker.

Portés par Chris Jones (16 pts), William Howard (13), Paul Lacombe (11 pts) et Dylan Osetkowski (10), Villeurbanne, supérieur sur les tirs extérieurs et les lancers-francs, a aussi gagné le quatrième quart (22-11). Les Rhodaniens ont ainsi réussi à égaliser à la 35e minute (67-67) avant de prendre l'avantage à 120 secondes de la sirène pour la première fois (71-70) depuis que les champions de France avaient ouvert le score (2-0).

"Ce type de match, comme celui à Alba Berlin, vendredi, nous les perdions la saison dernière. C'est le signe de bonnes choses. Maintenant, il faut continuer malgré un calendrier compliqué", s'est encore réjouit TJ Parker se projetant déjà sur la réception du Maccabi Tel Aviv, jeudi. "Il faut savourer car c'est une victoire de référence dont on peut être fier", a souligné pour sa part le président délégué de l'Asvel, Gaëtan Müller.