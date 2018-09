Budget des sports : "Je suis très inquiet pour les clubs", confie le président de la Fédération française de basket

Jean-Pierre Siutat a signé la pétition lancée vendredi par le Comité national olympique et sportif français pour obtenir des moyens "à la hauteur" du sport.

"C'est très, très difficile sur le terrain", a réagi samedi 22 septembre sur franceinfo Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basket, alors que se profilent de possibles coupes budgétaires au ministère des Sports. "Je suis très inquiet pour les clubs, a confié Jean-Pierre Siutat. C'est quand même là que les champions naissent." Il précise avoir signé, pour cette raison, la pétition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), lancée en ligne vendredi, en faveur de moyens budgétaires "à la hauteur" pour le sport.

"Le sport a besoin d'être respecté"

Cet appel aux signatures intervient alors que le projet de loi de finances 2019 doit être présentée lundi 24 septembre en Conseil des ministres. Le budget des Sports y apparaît en baisse de 30 millions d'euros, sur un total de 450 millions d'euros. Toutefois, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a assuré hier qu'elle comptait "préserver" son budget.

"Cela fait plus d'un an qu'on a une succession de mauvaises nouvelles, a expliqué Jean-Pierre Siutat. Le budget du ministère était déjà en baisse l'année dernière. Sans moyens, ce n'est pas simple. Le sport a besoin d'être respecté. Il faut se mettre autour d'une table et trouver des solutions."

La pétition en ligne a été lancée à la veille du week-end de la Fête du sport, une mobilisation de trois jours pour développer et promouvoir les activités physiques et sportives et alors que le championnat du monde de basket féminin débute à Tenerife (Espagne).