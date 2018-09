Le budget du ministère des Sports "va être préservé", assure la ministre Roxana Maracineanu

"J'ai défendu notre manière de travailler, le modèle qu'on veut mettre en place", a confié la ministre des Sports à franceinfo.

"Le budget va être préservé", affirme vendredi 21 septembre, au micro de franceinfo, la ministre des Sports Roxana Maracineanu. En déplacement à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) à l'occasion de la Fête du sport, la ministre a souhaité rassurer le monde sportif qui a lancé une pétition sur Internet pour demander des moyens financiers pour le budget du sport, à la hauteur des ambitions fixées en vue des JO de 2024.

Elle assure vendredi qu'elle sera le 18 octobre sur le banc du gouvernement à l'Assemblée nationale "aux côtés" de Gérald Darmanin, pour défendre son budget. "J'entends toutes les inquiétudes qui s'expriment aujourd'hui", souligne la ministre. "J'ai défendu notre manière de travailler, le modèle qu'on veut mettre en place, la réforme qu'on veut faire et le budget dont parle tout le monde", assure Roxana Maracineanu. Elle pense "qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui avec ce qu'on a comme budget".

Je ne suis pas toute seule à défendre ma part du budget.Roxana Maracineanuà franceinfo

La ministre demande à ce qu'on lui laisse "le temps de travailler, de discuter avec mes collègues, de leur faire comprendre mon envie, ce qu'on veut mettre en place. Il y a d'autres ministères, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que le sport dans notre pays. Mais le sport est quelque chose d'essentiel."

En tant que ministre, Roxana Maracineanu "espère pouvoir faire autre chose que signer une pétition, c'est mon ambition", affirme-t-elle. "Je ferai tout ce que je peux faire, pour faire écouter et faire vivre la voix du sport, y compris au sein du gouvernement, y compris auprès des publics et de la société et en essayant d'emmener le plus possible le mouvement sportif actuel et le mouvement sportif nouveau qui s'offre à nous aujourd'hui".