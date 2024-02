Basket : nouvelle identité, jeunes talents exposés... Comment le championnat de France veut fructifier l'élan donné par Victor Wembanyama

Des notes échevelées de violon et l'ambition d'entrer dans une "nouvelle ère". Vendredi, la Ligue nationale de basket (LNB) a dévoilé son nouveau logo, trente-sept ans après une première mouture qui n'avait jamais été dépoussiérée. Par cette identité retravaillée, la LNB veut ouvrir un nouveau chapitre, quelques mois après avoir tourné la page Victor Wembanyama. Le joueur des San Antonio Spurs a apporté un coup de projecteur inédit sur le basket hexagonal, restait désormais à continuer d'attirer la lumière.

Le meneur de Monaco, Mike James, est un témoin privilégié de la situation. Candidat au titre de meilleur joueur d'Europe cette saison, il est présent en France depuis 2021 après être passé par les plus grands clubs et championnats du continent. "Quand un système est en place depuis trop longtemps, il peut devenir obsolète. Prenez l’exemple d’un iPhone : il faut faire des mises à jour de temps en temps, a-t-il résumé en conférence de presse, jeudi. Peut-être que le système du basket français est un peu obsolète, ce qui ne veut pas dire qu’il ne peut pas fonctionner à haut niveau. Il faut juste l’adapter un peu à la conjoncture actuelle."

RÉVÉLONS LE BASKET FRANÇAIS 🏀🇫🇷

Nouveau logo, nouvelle identité, nouvelle ère ✨ pic.twitter.com/YhCo5UCMwD — LNB (@LNBofficiel) February 16, 2024

La Leaders Cup, compétition de mi-saison entre les huit meilleures équipes françaises disputée du vendredi 16 février au dimanche 18 février, était l'occasion idéale d'un premier bilan pour ce que le président de la LNB, Philippe Ausseur, qualifiait de saison du "tournant". "Cela symbolise le nouvel élan que l'on veut donner", explique-t-il à franceinfo: sport. Ausseur est catégorique, il veut faire du championnat de France "la ligue européenne de référence". La promesse est audacieuse après la perte soudaine de l'exposition que Victor Wembanyama générait, mais les premiers chiffres semblent donner lui raison. Ils laissent entrevoir un effet "Wemby" plus constructif que préjudiciable.

"Avec Victor Wembanyama, les salles étaient remplies à 86%. A date, après Victor, on est à 87%. On a eu la chance de l'avoir dans notre championnat. Nos clubs ont réussi à transformer ça, à garder un maximum de public." Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket à franceinfo: sport

Avec un engouement qui a largement dépassé les frontières de la balle orange française, le public "s'est rajeuni" décrypte Philippe Ausseur. Une aubaine d'audience, mais aussi une nécessité d'adaptation, voire de transformation pour faire passer la LNB au rang des cadors. "Il faut être sur un peu plus de modernité, utiliser tous les canaux que ce public recherche : les réseaux sociaux, les nouvelles façons de consommer un match…"

L'autre "ligue des talents"

La LNB aurait tort de ne pas profiter de ses joyaux. Après les deux coéquipiers des Metropolitans 92 Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, retenus en première et septième position de la dernière draft NBA, le championnat de France compte deux nouvelles promesses. L'ailier de Bourg-en-Bresse Zaccharie Risacher est annoncé comme potentiel numéro un de l'opus 2024 par ESPN, média américain de référence sur les prévisions. Le Choletais Tidjane Salaün oscille, lui, ces deux dernières semaines entre la 6e et la 8e place.

L'instance française a bien conscience du filon et souhaite en faire un pilier central de son image. Elle a conclu avec la Fédération française de basket-ball (FFBB) et la NBA un partenariat inédit axé sur la formation des jeunes pousses tricolores, de plus en plus nombreuses à rejoindre le championnat nord-américain. Chaque semaine elle diffuse un match sur son application.

"La NBA reconnaît l'excellence de notre formation, et nous, on veut faire en sorte que les futurs joueurs NBA restent un peu plus longtemps en France." Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket à franceinfo: sport

"Des talents, on en regorge, ajoute le patron du basket pro français. On doit aussi être une ligue de développement. Le programme avec la NBA doit nous servir à parachever la progression de ces joueurs " L'idée d'un cercle vertueux, avec plus de talents et des équipes plus compétitives pour attirer davantage les regards et les moyens, a fait son chemin. "Il y aura cette conjonction de jeunes talents qu'on va amener un peu plus à maturité et de joueurs aguerris, poursuit Philippe Ausseur. De très grands joueurs comme Nando De Colo et Joffrey Lauvergne sont revenus. On aura aussi une ligue avec de grosses locomotives : Monaco, l'Asvel, Paris, même Bourg-en-Bresse aujourd'hui."

Records d'audience et de revenus

Monaco troisième de la dernière Euroligue, la plus prestigieuse compétition européenne, le Paris Basket lancé vitesse grand V avec un nouvel écrin dernier cri, l'Adidas Arena… Autant de projets qui incitent à l'optimisme au-delà d'un effet Wembanyama. "Il y a eu un lien entre Victor Wembanyama et les bons résultats des clubs, mais il faut aussi se souvenir qu'en dehors des Metropolitans, Wembanyama, c'était juste un match à domicile et un à l'extérieur dans la saison [pour les autres clubs], nuance Philippe Ausseur. Il ne pourrait pas expliquer à lui seul les 15% d'augmentation des revenus d'exploitation [en 2022-2023]. C'est le travail de fond des clubs, une meilleur exposition, et une meilleure valorisation du basket." Un travail payant, puisque les clubs français ont enregistré un record historique de taux de remplissage et de revenus d'exploitation en 2022-2023.

Plus grand et plus vite, à en croire Oleg Petrov, patron de Skweek, nouveau diffuseur du championnat de France jusqu'en 2030. "Nous voulons devenir la prochaine Premier League et nous ne comptons pas attendre des siècles", clamait-il à L'Equipe le 30 novembre. La chaîne L'Equipe, qui diffuse en clair l'affiche "premium" de chaque journée détenue jusqu'à la saison passée par la chaîne payante BeIN Sports, évoque des audiences encourageantes, avec 200 000 téléspectateurs en moyenne. "Dix fois plus que l'année dernière", affirme son directeur Jérôme Saporito aux Echos. Wembanyama ou non, un grand joueur vous manque, mais tout n'est pas dépeuplé.