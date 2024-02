NBA: dix contres et une performance majuscule pour Victor Wembanyama, qui brille avec les Spurs à Toronto

Enfoncé dans un certain marasme collectif avec San Antonio, Victor Wembanyama continue de faire régulièrement jaillir la lumière de ses mains de géant (2,24 m), et concrétise les promesses qui l'accompagnent pour sa première saison NBA. Il l'a encore prouvé, lundi 12 février, en permettant aux Spurs de sortir d'une série de 7 défaites de rang grâce à un succès écrasant contre les Toronto Raptors (122-99).

Agé de 20 ans, "Wemby" n'est que le quatrième "rookie" (débutant) de l'histoire de la ligue à réussir un triple-double incluant 10 contres ou plus, le premier depuis 34 ans.

Le triple-double, symbole pour un basketteur d'un match complet et de grand standing, est réussi en obtenant plus de dix unités dans trois domaines statistiques, le plus souvent les points, les rebonds et les passes. Wembanyama était devenu le 5e plus jeune joueur à en réaliser un en NBA le 10 janvier face à Detroit (16 points, 12 rebonds, 10 passes).

Le faire avec plus de 10 contres est beaucoup plus rare, seule une trentaine de joueurs peuvent s'en vanter dans l'histoire de la ligue. Le dernier datait de janvier 2021.

"Dans un grand jour"

"Pour je ne sais quelle raison, j'étais dans un grand jour, j'ai commencé fort. C'est la NBA j'imagine, on connaît des hauts et des bas, ce soir c'était un haut", a souri Wembanyama en conférence de presse après sa prestation de haut vol.

Le Français confirme son statut de meilleur contreur NBA (3,2 par match de moyenne, 143 au total), qui lui permet en plus d'intimider ses adversaires. "C'est un fait. Mais ça devient plus dur de bloquer des tirs, je dois faire un effort supplémentaire, parce que les joueurs viennent de moins en moins me défier directement."