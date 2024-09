Basket : Nando de Colo annonce sa retraite internationale après plus de 16 ans en équipe de France

Un nouveau grand nom du basket français tire sa révérence chez les Bleus. À la suite du départ de Vincent Collet à la tête de l'équipe de France et de l'annonce officielle de la retraite internationale de Nicolas Batum, Nando de Colo a à son tour annoncé quitter l'équipe de France de basket, vendredi 27 septembre. Le joueur de l'Asvel a choisi de tourner la page avec sa sélection après plus de 16 ans d'histoire commune et de nombreuses médailles internationales.

Le meneur-arrière de l'équipe de France de 2008 à 2024 a officialisé son retrait sur ses réseaux sociaux. "Tu es, un jour, sélectionné en équipe de France, tu portes ce maillot bleu qui fait tant rêver et tu ne souhaites qu'une chose : que cela soit une réussite pour que le jour où l'aventure s'arrête, tu puisses dire que tu y étais et que ton empreinte restera à jamais dans l'histoire de cette équipe. Mon aventure en Bleu n'était pas de tout repos, mais si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés", a communiqué le joueur aux 208 sélections.

Acteur majeur de la période la plus fastueuse de l'équipe de France, avec le titre de champion d'Europe en 2013, la médaille de bronze à la Coupe du monde 2019, acquise en étant le meilleur marqueur de la rencontre, et les deux finales des Jeux olympiques (2020 et 2024), Nando de Colo a été l'un des hommes forts de Vincent Collet aux côtés de Tony Parker, Boris Diaw, Nicolas Batum, Evan Fournier, et Rudy Gobert. Place désormais à une nouvelle génération du basket français.