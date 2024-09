"Cette jeunesse talentueuse, c'est un plus indéniable" : le basket français en passe de devenir la pépinière de la NBA

Nolan Traoré n'a que 18 ans, et tous les observateurs voient en lui le futur meneur de l'Equipe de France. Alors qu'il a déjà toute l'Europe à ses pieds, il a choisi de rester en Picardie, à Saint-Quentin, pour disputer une saison pleine dans l'élite du basket français, avant de rejoindre les Etats-Unis et la NBA, où il est annoncé dans le top 3 de la draft, en juin prochain. Les attentes sont énormes, les lumières braquées sur lui. Mais tout cela, Nolan Traoré l'a déjà intégré, et il vit les choses sereinement. "Moi, je ne pense qu'au basket, donc ça va très bien. Je le vis bien. J'essaye juste de me concentrer sur mes objectifs, sur ce que je peux contrôler, dit-il. je ne vais pas m'éparpiller".

Rester en France pour mieux attirer les regards de la NBA et de ses recruteurs, c'est un choix qui aurait pu paraître osé il y a encore quelques années, mais qui est devenue une évidence. Presque une voie royale vers les Etats-Unis. C'est le chemin qu'avait choisi Melvin Ajinça, l'an dernier. Il a été sélectionné par les Dallas Mavericks, avant de revenir à l'Asvel, poursuivre son apprentissage. Et pour lui, il y a forcément un effet Wembanyama. "Il a eu quand même un énorme impact sur notre génération, observe-t-il. Je dirais qu'avant, rares sont les jeunes joueurs qui avaient la chance d'être sur le terrain. Maintenant, ils laissent l'opportunité aux jeunes joueurs de pouvoir se développer à ce niveau. Il y a eu quand même un retournement de situation".

Une rencontre "Young Star" à venir

Désormais, tout le monde joue le jeu. Les clubs, bien sûr. Les entraîneurs, qui font confiance aux jeunes. Mais aussi la Ligue nationale de basket, qui a décidé de les mettre en vitrine. Les pépites du basket français, futures stars de la NBA, c'est aussi un argument commercial, parfaitement assumé, par le président Philippe Ausseur : "On ne va pas se mentir, pour les marques, pour le grand public, pour les médias, cet aspect jeunesse talentueuse, c'est un plus indéniable. Par exemple, le fait qu'on soit régulièrement sur la NBA Apps avec un match, ça nous a amené aussi une tout autre image. Des jeunes ont vu que finalement le championnat de France, ce n'est pas ringard".

Et pour bien faire briller ses plus belles étoiles, la Ligue nationale a annoncé la création du "Young Star Game", une rencontre qui opposera les meilleurs espoirs du championnat, fin janvier. Pile au moment où la NBA sera à Paris, pour les deux matchs des Spurs de Victor Wembanyama.