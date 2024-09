Basket : "Pour ce qu'il a fait, il est tout en haut du panthéon"... Nicolas Batum, la retraite internationale de l'emblématique capitaine des Bleus

La fin d'une ère. Il y a eu la génération de Tony Parker et Boris Diaw. Puis celle de Nicolas Batum. Celui qui est devenu un leader naturel de l'équipe de France de basket après la fin de carrière des deux anciennes gloires tricolores, a officialisé, lundi 16 septembre, sa retraite internationale. "Il est désormais temps pour moi de refermer ce magnifique chapitre et de passer le relais à la nouvelle génération", a déclaré, sur ses réseaux sociaux, l'homme aux 177 sélections en Bleus.

Tel un symbole, l'ailier de 35 ans a parachevé son œuvre à Paris, face à Team USA, avec une deuxième breloque en argent aux Jeux olympiques (après celle de Tokyo en 2021). Avec sept médailles en compétitions internationales sous le maillot tricolore, dont celle en or à l'Euro 2013, Nicolas Batum n'a aucun égal dans l'histoire du basket français. "Par rapport à son palmarès et tout ce qu'il a fait, son parcours ou encore ses gestes iconiques qui resteront, il est tout en haut du panthéon", affirme Pape-Philippe Amagou, consultant France Télévisions pendant les JO avec qui il a commencé au Mans et été sacré champion de France en 2006.

Été 2004, Championnat d’Europe cadets en Grèce, ma première compétition en Équipe de France (une épopée de dingue avec la « meilleure génération » 88-89 😉).



20 ans de ma vie avec ce maillot bleu. De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en… pic.twitter.com/ymQjmSRJCp — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 16, 2024

"Porter le maillot de l’Équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, j’en serai éternellement reconnaissant", a écrit Nicolas Batum sur son compte X (ex-twitter), accompagnant son message d'une photo de ses premiers pas avec le maillot Bleu, aux championnats d'Europe cadets en 2004. Car entre Nicolas Batum et l'équipe de France, c'est une sacrée histoire d'amour, commencée chez les séniors à l'été 2009, face à l'Autriche en match de préparation pour l'Euro.

Des débuts qui concordent avec ceux de Vincent Collet, intronisé à la tête de la sélection tricolore en juin 2009. Ce dernier le connaissait déjà, lui qui l'a vu éclore puis exploser au Mans, avant son départ en NBA à Portland en 2008. Durant leurs quinze années de collaboration commune en Bleus, Nicolas Batum, capitaine depuis 2018 et la retraite de Boris Diaw, n'aura jamais cessé d'être le garant des systèmes mis en place par Vincent Collet, dont le départ a été officialisé par la Fédération le 9 septembre dernier. "On ne peut pas dissocier leurs deux carrières, et leur relation va bien au-delà du basket", témoigne Pape-Philippe Amagou, également formé dans la Sarthe par l'ex-boss des Bleus.

Merci Nicolas Batum 💙



Un palmarès incroyable, un engagement de tous les instants. Batman pour toujours 🦇#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O9L8KxoVfn — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 17, 2024

"Nicolas [Batum] est un garçon non seulement au talent incroyable, avec des capacités physiques exceptionnelles mais c’est aussi et surtout un joueur capable de toujours donner à l’équipe ce dont elle a besoin dans les moments clés. Et ça, c'est juste parfait pour un sélectionneur", poursuit son ancien coéquipier. Ailier polyvalent, aussi bien capable de scorer que de prendre des rebonds et trouver un coéquipier démarqué, il a surtout été la pierre angulaire du jeu rugueux et défensif prôné par son mentor. Une tactique parfois décriée par les observateurs, mais encore payante durant les Jeux de Paris alors que les Bleus avaient très mal commencé l'été (quatre défaites consécutives en préparation).

"Nicolas, il fait le basket comme on dit dans le jargon. Il est en mission permanente pour son collectif. C'est un accélérateur de particules, capable de se métamorphoser tantôt en passeur, tantôt en rempart défensif. C'est un caméléon. Dans n'importe quelle équipe, tu as besoin d'un joueur comme lui." Pape-Philippe Amagou, consultant France Télévisions et double champion de France de basket à franceinfo: sport

Alors qu'il s'apprête à disputer deux nouvelles saisons en NBA - ses 17e et 18e en carrière - avec les Clippers de Los Angeles, celui qui a rapidement été surnommé "Batman", notamment pour sa capacité à surgir et bondir près de l'arceau, restera aussi, et à jamais, l'auteur du "contre du siècle". L'image avait fait le tour du monde, devenant l'une des séquences les plus marquantes des Jeux de Tokyo 2021. La France menait d'un petit point en demi-finales contre la Slovénie de Luka Doncic, à seulement 15 secondes du buzzer, et Nicolas Batum s'était élevé jusqu'à la planche pour empêcher Klemen Prepelic de marquer.

"Ce geste-là, à ce moment-là du match, alors que nous sommes en plein cœur du money time, il vaut tous les paniers du monde, se souvient Pape-Philippe Amagou, un brin nostalgique. On aime beaucoup dire que l’attaque fait gagner des matchs, mais que la défense fait gagner des titres. En réalité, ce contre de Nicolas l’incarne parfaitement. Pour aller au très haut niveau, il faut être capable d’arrêter l’adversaire, et c'est ce qu'il a fait, en permettant à la France d'aller en finale olympique."

Histoire(s) de Jeux : Nicolas Batum, un contre pour l'histoire La France affrontait la Slovénie en demi-finale des Jeux de Tokyo 2021. On revient sur le contre incroyable de Nicolas Batum dans les dernières secondes permettant aux Bleus de se qualifier en finale de basket des Jeux de Tokyo 2021.

"Place maintenant aux jeunes, l’équipe de France est entre de bonnes mains et je sais que ce maillot va continuer de briller" a tenu à conclure Nicolas Batum au moment de dire adieu à sa sélection.

Comme avec Tony Parker il y a huit ans, le témoin est déjà passé à Victor Wembanyama, la nouvelle star mondiale des parquets. Certes, ce dernier a prouvé en une saison avec les Spurs de San Antonio, et dès sa première compétition internationale avec les Bleus, qu'il était capable d'assumer ce rôle de leader. Pour autant, il reste du chemin au pivot de 20 ans pour s'asseoir aux côtés de Nicolas Batum, Tony Parker ou Boris Diaw dans le panthéon des Bleus.