Basket : Frédéric Fauthoux succède à Vincent Collet en tant que sélectionneur de l'équipe de France

L'heure du changement est arrivée. La Fédération française de basket-ball (FFBB) a officialisé, mercredi 25 septembre, l'intronisation de Frédéric Fauthoux au poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine de basket. Le technicien de Bourg-en-Bresse aura ainsi la lourde tâche de reprendre le flambeau de Vincent Collet, à la tête des Bleus pendant quinze ans (2009-2024) et dont le palmarès est sans égal avec huit médailles internationales.

Le nouveau boss des Bleus, 51 ans, hérite d'une équipe vice-championne olympique, menée par la nouvelle star des parquets, Victor Wembanyama, et qui doit désormais tenir son rang tout en incorporant une nouvelle génération pleine de talent, symbolisée par son ancien poulain à Bourg, Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), et Alexandre Sarr (Washington Wizards), les deux premiers choix de la dernière draft NBA. Frédéric Fauthoux fera ses débuts à l'occasion des deux matchs lançant les éliminatoires pour l'Euro 2025 contre Chypre (les 21 et 24 novembre).

Le nouveau sélectionneur tricolore est une figure importante du basket français. Déjà par son passé de joueur, puisqu'il est une véritable légende de l'Elan béarnais Pau-Orthez, avec qui il a joué toute sa carrière et été sacré champion de France à sept reprises entre 1992 et 2004. En équipe de France, Frédéric Fauthoux a compilé 47 sélections entre 1997 et 2005, remportant la médaille de bronze de l'Euro 2005 aux côtés des jeunes Tony Parker et Boris Diaw.

Le beau jeu et plus encore avec la JL Bourg

Sur le banc, l'ancien meneur béarnais a d'abord fait ses armes du côté des Metropolitans de Levallois, avant un passage prolifique en tant qu'adjoint à l'Asvel, auprès de TJ Parker, avec qui il a remporté deux titres de champion de France (2021 et 2022). Depuis, il a pris les commandes de la Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse, où il a su imposer sa vision d'un jeu léché et spectaculaire.

Il a surtout installé la JL parmi les meilleures équipes du championnat de France (demi-finales en 2023 et 2024), mais aussi parmi le gratin européen. Après un huitième de finale en Eurocoupe (le deuxième échelon continental derrière l'Euroligue) en 2023, il a mené les Bressans jusqu'en finale, perdue face au Paris Basket, au printemps dernier, au terme d'une superbe épopée. Il restera sur le banc de Bourg-en-Bresse en parallèle de sa mission à la tête des Bleus.