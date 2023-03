Royaume-Uni : le Français Noam Mouelle remporte la "Boat Race", la mythique course d'aviron entre les universités d'Oxford et de Cambridge

En battant Oxford sous les couleurs de Cambridge dimanche sur la Tamise, le Français Noam Mouelle remporte une course légendaire.

Il s'agit d'un monument du sport anglais, et même du sport tout court. La plus célèbre des courses d'aviron, The Boat Race, entre les universités d'Oxford et de Cambridge, s'est déroulée dimanche 26 mars sur la Tamise à Londres. Les Light Blues de Cambridge se sont imposés et parmi les huit rameurs sur le bateau vainqueur, il y a un Français : Noam Mouelle, étudiant à Cambridge depuis cette année. Il s'agit seulement de la quatrième fois qu'un Français participait à l'épreuve depuis sa création en 1829.

Une douche de champagne, après avoir dompté les eaux fraîches et capricieuses de la Tamise, cette 86e victoire de Cambridge valait bien de se plier à la tradition, mais sans excès pour Noam Mouelle, jeune étudiant de 21 ans : "On a été un peu perturbé à la fin parce qu'il y a eu un petit problème dans le bateau d'Oxford. Donc on essaie de faire attention à ne pas être irrespectueux non plus. Bien sûr, tout le monde est super content."

Un calme qui tranche avec la joie de sa maman, Mireille : "Je suis hyper-contente ! Si ça change sa vie, j'espère que ça la changera en mieux. Pour l'instant, il vit son rêve."

Le rameur français de Cambridge Noam Mouelle se prépare au départ avant la 168e boat race entre l'Université d'Oxford et l'Université de Cambridge sur la Tamise à Londres, le 26 mars 2023. (BEN STANSALL / AFP)

Une course prestigieuse

Depuis presque deux siècles, la rivalité entre les deux universités reste intacte. Un responsable de la course confiait avant le départ :"Ces étudiants auront sans doute des enfants et un super boulot, mais ils n'auront pas de moments plus importants que celui-là." La réponse de Noam Mouelle est digne du flegme britannique :

"C'est un événement très important, mais j'imagine que je vais réaliser plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas. Je veux juste profiter de la soirée tranquille." Noam Mouelle, étudiant à Cambridge à franceinfo

Après quelques jours de repos, le rameur formé au Perreux, dans le Val-de-Marne reprendra ses cours en doctorat de physique, avec déjà un premier diplôme : le prestige d'un succès dans une course à part. Cambridge a d'ailleurs réalisé le doublé avec, également, la victoire dans la course féminine.