VIDEO. Dakar 2021 : Mike Horn et Cyril Despres, pionniers d'un raid "propre"

Mike Horn en est persuadé : "On doit faire quelque chose. Du sport automobile avec des moteurs à combustible, on ne peut plus continuer comme ça. Si on ne développe pas, si on ne change pas, un rallye comme le Dakar ce sera fini."

Avec le pilote Cyril Despres, cinq fois vainqueur du Dakar à moto, il s'est donc engagé pour cette édition en Arabie saoudite sur une voiture à propulsion traditionnelle, mais bardée de capteurs. Objectif : récolter des données, le plus de données possible. Elles serviront à fabriquer un prototype électrique, alimenté par une pile à combustible à hydrogène. "Cette voiture, c'est un vrai laboratoire, détaille Mike Horn. On a une voiture qui accumule chaque seconde des datas : l'impact, la pollution, même de la voiture devant nous, les chocs légers, l'accélération, les freinages et tout ça."

L'idée est également de produire de l'hydrogène "vert" pour la pile à combustible. De l'hydrogène produit par des panneaux solaires, en Arabie saoudite : "Quand on amène notre voiture à hydrogène, on met l'hydrogène vert fabriqué ici, et notre voiture peut vraiment être zéro émission."

"Il faut accélérer"

Cyril Despres assume le côté pionnier de ce projet, baptisé Gen-Z, et pense à l'avenir : "On aurait peut-être pu confortablement attendre 2025, 2028, 2030 pour commencer à faire une première voiture à hydrogène. Mais on croit que l'on doit accélérer les choses."

"Demain, si ça se monte sur une voiture tout-terrain pour le Dakar, ça pourra aussi se monter sur tous les types de voitures." Cyril Despres à franceinfo

Mike Horn confirme : il ne faut plus attendre. "Au travers de mes aventures, j'ai vu notre planète changer, j'ai vu un ours polaire qui a été attaqué par un grizzly. J'ai vu l'érosion dans le permafrost, j'ai vu des plaques de glace se casser en Antarctique, j'ai vu la jungle coupée, témoigne-t-il. On doit changer les choses."