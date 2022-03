Ukraine : le conseil d'administration de Renault décide de suspendre ses activités en Russie

Le conseil d'administration de Renault décide mercredi 23 mars de suspendre les activités de son usine à Moscou, annonce le groupe dans un communiqué.

La marque au losange évalue par ailleurs "les options possibles concernant sa participation dans AvtoVAZ", le constructeur automobile russe plus connu en France sous sa marque Lada.

La Russie était il y a encore peu de temps, le deuxième marché de Renault derrière la France. Le groupe se dit ce mercredi soir "contraint de revoir ses perspectives financières" à la baisse pour l'année 2022 avec une marge opérationnelle de l'ordre de 3%, contre 4% précédemment.

Plus tôt ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé au "boycott" mondial de Renault peu après l'avoir déjà exhorté en visioconférence devant le Parlement français à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter la Russie, comme Auchan et Leroy Merlin.