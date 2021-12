DIAPORAMA. Formule 1 : revivez la folle saison 2021 en images

4 | 7

d'envoyer les monoplaces en piste pour deux tours de ronde derrière la voiture de sécurité. Effectuer deux tours est le minimum requis afin d'attribuer des points. Dans le cas du GP belge, seulement la moitié des points a été distribuée.

Une décision qui a suscité la colère des pilotes, Hamilton en tête. "C'était uniquement deux tours pour que la course commence, tout est un scénario d'argent", a-t-il dénoncé, amer. Max Verstappen, auteur de la pole-position, est déclaré vainqueur sans course, et s'empare de 12,5 points.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP