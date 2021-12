Formule 1 : Max Verstappen remporte son premier titre de champion du monde à Abu Dhabi à l'issue d'un scénario incroyable

Avec un incident dès le premier tour et un dépassement dans le dernier tour, Max Verstappen remporte son premier championnat du monde de Formule 1, dimanche 12 décembre. Le Néerlandais, aux trousses du Britannique pendant toute la course, a profité de l’accident de Nicholas Latifi et de l’intervention de la voiture de sécurité pour revenir sur le Britannique, dont les pneus étaient usés.