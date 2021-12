DIRECT. F1 : Sergio Perez en tête après le passage aux stands de Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi

Il s'agit du Grand Prix du siècle. Au terme d'une saison étouffante de suspense et de rebondissements, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont s'affronter au cours d'une lutte finale qui s'annonce épique sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi.

Après la course folle de Djeddah, les deux pilotes sont prêts à en découdre. Max Verstappen est à la recherche de son premier titre de champion du monde, tandis que Lewis Hamilton pourrait être couronné pour la huitième fois, dépassant ainsi seul Michael Schumacher.

Un même nombre de points, mais un avantage pour Max Verstappen

Sur le papier, l'équation est simple : Lewis Hamilton et Max Verstappen possèdent le même nombre de points (369,5). Celui qui finit devant l'autre à Abu Dhabi est donc sacré champion du monde. Mais avec une victoire de plus à l'heure actuelle sur son rival (9 contre 8), le Néerlandais peut être sacré en finissant derrière le Britannique. Ce serait ainsi le cas s'il finit à la 10e place, et obtient le point du meilleur tour en course, alors que Lewis Hamilton termine 9e. En revanche, si Hamilton finit devant son adversaire à l'une des 8 premières places, il sera couronné. Idem s'il finit 9e et que Verstappen ne réalise pas le meilleur tour en course, qui rapporte un point de plus. Si aucun d'eux ne marque le moindre point, le pilote Red Bull sera sacré.

Le circuit d'Abu Dhabi sourit (généralement) aux Mercedes

Pour la 13e course sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi, le bilan penche en faveur de Mercedes. Les Flèches d'Argent ont en effet raflé toutes les victoires entre 2014 et 2019, dont à quatre reprises avec Lewis Hamilton au volant (vainqueur également une fois avec McLaren-Mercedes en 2011). Mais l'an dernier, Max Verstappen s'était imposé avec la Red Bull.

Mercedes bien partie pour une nouvelle couronne constructeurs

Avec 28 points d'avance sur Red Bull, la firme allemande possède un matelas relativement confortable pour espérer briguer une huitième couronne consécutive, ce qui serait un record dans l'histoire de cette discipline. Concrètement, il reste 44 points à distribuer entre écuries pour cette dernière course et la firme à l'étoile n'a besoin que de 17 unités pour ravir le titre constructeurs.