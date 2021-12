F1 : Lewis Hamilton-Max Verstappen, une rivalité devenue explosive en cinq actes

Prost-Senna, Lauda-Hunt, Villeneuve-Schumacher… La Formule 1 s'est construite sur des rivalités historiques. Depuis quelques saisons, un nouveau duel bourgeonnait, et 2021 est l'année de son éclosion en un spectacle fantastique. Entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), la lutte pour le titre de champion du monde est faite de bagarres acharnées en courses, de sorties sur et en dehors de la piste. Retour sur un duel de plus en plus intense et enflammé en cinq actes, avant l'ultime rendez-vous à Abu Dhabi, dimanche, pour le dernier Grand Prix de la saison.

Grand Prix de Grande-Bretagne : premier crash et nouvelle dimension

Les faits : Max Verstappen arrive sur les terres de Lewis Hamilton comme l'homme en forme et le leader du championnat. Les deux hommes partagent la première ligne au départ, comme la veille dans la première course sprint de l'histoire. Comme la veille, la lutte fait rage dans les courbes de Silverstone. Cette fois, le Britannique ne lâche pas. Mais à force de se chamailler, les deux pilotes finissent par s'accrocher dans le virage de Copse, à près de 300 km/h. Le pilote Red Bull est éjecté dans le bac à gravier pour un choc à 51G, et un passage obligé à l'hôpital, sans conséquence. Hamilton, lui, reste en course et reçoit une pénalité de 10 secondes qui ne le privera finalement pas de la victoire.

La décla : "J'essaie toujours de mesurer à quel point je suis prêt, spécialement lorsque je me bagarre avec Max. Je ne vais baisser la garde devant aucun pilote." Lewis Hamilton

Grand Prix d'Italie : jeu de saute-mouton

Les faits : dans le temple de la vitesse de Monza, le crash de l'année a lieu à l'endroit le moins rapide du circuit. Max Verstappen puis Lewis Hamilton perdent du temps lors de leurs premiers arrêts au stand. Quand le Britannique regagne la piste, le Batave arrive à sa hauteur et l'attaque dès la première chicane. Parti de loin dans sa manœuvre, Verstappen force le passage, alors qu'Hamilton défend à l'intérieur. Le Néerlandais achève son dépassement sur l'avant de la Mercedes, la roue arrière droite sur le halo protégeant le casque de Lewis Hamilton. Un drame est peut-être évité, mais les deux protagonistes en finissent là à Monza. La commedia dell'arte tourne à l'escalade dangereuse.

La décla : "Je l'ai appelé juste pour savoir s'il allait bien, et lui faire savoir qu'il y avait toujours du respect. Evidemment, ça n'était peut-être pas réciproque mais ça me va." Max Verstappen

Grand Prix de São Paulo : bataille de juristes pour chevauchée fantastique

Les faits : cette fois c'est dans les bureaux des commissaires que le championnat se dispute. Lewis Hamilton survole la qualification, mais son aileron arrière est jugé non conforme. Le Britannique est pénalisé, envoyé en fond de grille pour la course sprint. Max Verstappen écope pour sa part d'une lourde amende pour avoir touché cet aileron après la séance. Parti 20e, Hamilton remonte au cinquième rang en 24 tours. Il réédite son exploit en course le dimanche, en remportant le Grand Prix après être parti de la 10e place à la suite d'une nouvelle pénalité. Après avoir perdu la bataille juridique, il gagne la guerre en piste. Après une première tentative avortée par la défense musclée du Néerlandais, Hamilton le dépose au 59e tour.

La décla : "Travail brillant Lewis ! Limitation des dégâts. On les emmerde tous !" Toto Wolff, patron de Mercedes, après la course sprint.

Grand Prix du Qatar : Verstappen pénalisé à son tour, Hamilton en profite

Les faits : Max Verstappen est toujours en tête du championnat, mais Mercedes a désormais le vent dans le dos. Et le jeu des pénalités tourne cette fois en la défaveur de Red Bull. Pour ne pas avoir respecté des drapeaux jaunes en qualification, Verstappen est convoqué par les commissaires. Les palabres sont interminables, et le Néerlandais hérite d'une sanction de cinq places sur la grille, à peine une heure avant le départ. Il parvient à remonter de la 7e à la 2e place à l'arrivée. Mais Lewis Hamilton s'impose confortablement, pendant que son rival accuse le coup, à deux courses de la fin.

La décla : "Nous sommes passés de la boxe olympique à la boxe pro, puis au MMA, mais ça nous va, nous sommes sur le ring. Les coups de coude sont autorisés par le règlement et on retire les gants. On ne s'attend à rien d'autre." Toto Wolff, patron de Mercedes

Max Verstappen has been handed a five-place grid penalty



Received for not respecting double waved yellows#QatarGP #F1 pic.twitter.com/sqq049oPey — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Grand Prix d'Arabie saoudite : une guerre des nerfs et Hamilton émerge du chaos

Les faits : deux drapeaux rouges, trois départs et des incidents à la pelle. Cette première à Djeddah est mémorable. Surtout pour son combat à l'avant. Max Verstappen prend irrégulièrement la tête au 18e tour et évite une lourde sanction contre une rétrogradation négociée par la direction de course. Le Néerlandais reprend son bien au restart, mais Hamilton n'abdique pas. Au tour 37, le Néerlandais conserve la tête en poussant le duo dehors au deuxième virage. On lui indique de rendre la position mais l'incompréhension entre les deux pilotes se termine par une collision, sans trop de dégâts. Hamilton finit par passer et gagne devant le Batave – qui reçoit 15 secondes de pénalité - au bout d'une empoignade sans précédent. Avant le dénouement à Abu Dabi dimanche prochain, Verstappen et Hamilton sont à égalité au championnat : du jamais-vu depuis 1974.

La décla : "J'ai couru contre beaucoup de pilotes dans ma vie en 28 ans, et j'ai affronté différentes personnalités, mais il y en a au sommet qui dépassent les bornes." Lewis Hamilton