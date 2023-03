Formule 1 : Gasly et Ocon associés chez Alpine, Vasseur au chevet de Ferrari, grande première à Las Vegas... Ce qu'il faut savoir sur la saison 2023

Après la traditionnelle valse des pilotes cet hiver, la Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix de Bahreïn, dimanche.

Y aura-t-il du suspense cette saison ? Après une année 2022 dominée dans les grandes largeurs par Max Verstappen et Red Bull, le Grand Prix de Bahreïn va lancer, dimanche 5 mars, un nouvel exercice où le Néerlandais aura encore le costume de favori. 19 autres pilotes seront sur la grille de départ, bien décidés à contester l'hégémonie du double champion du monde en titre. Lors des trois mois de coupure, les pilotes qui ont changé de baquet ont fait connaissance avec leur nouveau bolide et se sont préparés à vivre une saison à rallonge (23 courses). Franceinfo: sports fait le point sur les changements de l'hiver, avant de retrouver les circuits.

Gasly-Ocon, duo 100% français chez Alpine

Pierre Gasly change d'air et se lance dans une nouvelle aventure chez Alpine. Après cinq années dans les écuries Red Bull (Toro Rosso 2017-2018, Red Bull 2019, Toro Rosso 2019, AlphaTauri 2020-2022), le Français rejoint son compatriote Esteban Ocon pour former un duo 100% tricolore. Les deux pilotes se connaissent bien. Ils sont nés la même année (1996), ils sont originaires de Normandie et ont débuté sur les circuits de kartings à l'âge de 10 ans.

Pierre Gasly et Esteban Ocon, pilotes de F1, posent avec le modèle Alpine A523, le 16 février 2023. (DANIEL LEAL / AFP)

"Nous avons tous les deux les mêmes objectifs, nous voulons nous battre à l'avant et je suis sûr qu'ensemble, nous avons une belle histoire à écrire avec cette équipe", a assuré Esteban Ocon lors des tests de début de saison. Les deux Tricolores tenteront de porter Alpine vers les sommets, eux qui n'ont jamais fait mieux que 7e (pour Gasly) et 8e (pour Ocon) du classement général.

La valse des pilotes et des managers

Fernando Alonso dans une Aston Martin, le revenant Nico Hülkenberg au volant d'une Haas, les nouveaux visages d'Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (AlphaTauri) et Logan Sargeant (Williams)... Il y a du nouveau à l'aube du premier Grand Prix de la saison. Avec l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine, ce sont six écuries qui ont connu du changement à l'intersaison.

Les écuries de pointe (Red Bull avec Max Verstappen et Sergio Pérez, Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, Mercedes avec Lewis Hamilton et Georges Russell) ont décidé de jouer la carte de la stabilité. Quatre pilotes quittent la grille : le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, la déception Mick Schumacher, le fantasque Daniel Ricciardo, en difficulté chez McLaren, et l'habitué du fond de grille, Nicholas Latifi.

Les dix écuries présentées avec leurs deux pilotes ainsi que leur voiture pour la saison 2023 de Formule1. (AFP)

Du côté des dirigeants aussi, les choses ont bougé cet hiver. L'emblématique écurie italienne Ferrari compte sur Frédéric Vasseur pour faire mieux que Mattia Binotto. Le départ du Français a obligé Alfa Romeo à nommer un nouveau directeur d'équipe en la personne d'Alessandro Alunni Bravi. McLaren a dû faire face à un coup dur : la fin de l'aventure avec Andreas Seidl, parti rejoindre Sauber en tant que PDG du groupe. C'est Andrea Stella qui a pris la suite. Enfin, l'ancien directeur de la stratégie chez Mercedes, James Vowles, a décidé de relever le défi Williams, où il passe directeur de l'équipe.

23 Grands Prix, avec Las Vegas mais sans la France

Cette saison aurait dû être rythmée par 24 dates, mais, en raison de la crise sanitaire, la Chine a pris la décision d'annuler son Grand Prix sur le circuit international de Shanghai, pour la quatrième année consécutive.

À l'inverse, les spectateurs américains sont les grands gagnants cette année. Après Austin et Miami, le tout nouveau circuit de Las Vegas vient se greffer aux 22 autres Grand Prix qui rythmeront la saison jusqu'à fin novembre. Originalité pour ce rendez-vous, la course se disputera un samedi soir (heure locale), le 18 novembre.

Malgré ce nombre record de rendez-vous cette année, le Grand Prix de France a disparu du calendrier. De retour au programme des pilotes depuis 2018 après 10 ans d'absence, il était organisé ces dernières années sur le circuit du Castellet, dans le Var.