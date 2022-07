F1 : le quadruple champion du monde Sebastian Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison

La fin d'une époque. Sebastian Vettel prendra sa retraite à l'issue de la saison de Formule 1, a annoncé son écurie Aston Martin, jeudi 28 juillet. Le pilote allemand, quatre fois champion du monde, était présent dans le paddock depuis 2007. À 35 ans, celui qui compte 53 victoires en Grand Prix pointe actuellement à la quatorzième place du classement des pilotes. En ayant décroché sa quatrième couronne à l'âge de 26 ans, il demeure encore aujourd'hui le plus jeune pilote de l'histoire à avoir réalisé un tel exploit.

NEWS: Sebastian Vettel will retire from #F1 at the end of the 2022 season, bringing one of the greatest careers in the history of the sport to a close. Read more from Sebastian, Lawrence Stroll and Mike Krack. ⬇️

L'Allemand a connu son apogée entre 2010 et 2013, période au cours de laquelle il a été sacré champion du monde quatre fois consécutives. Vettel pilotait alors pour l'écurie Red Bull. Sur cette période, il a glané 38 de ses 53 succès en Formule 1. Des chiffres impressionnants qui le classent à la troisième place des pilotes les plus prolifiques de l'histoire, derrière Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91) mais devant Alain Prost (51) ou Ayrton Senna (41).

Signe d'un pilote quasi-hégémonique lorsqu'il était au sommet de son art, il a remporté 18,34% des Grand Prix qu'il a disputés. Parmi les pilotes en activité, seul Lewis Hamilton fait mieux (34,33%).

Après six ans chez Red Bull, Sebastian Vettel a ensuite rejoint Ferrari en 2015. Il y a notamment remporté dix succès entre 2017 et 2018. Mais sur ces deux saisons, le natif d'Heppenheim n'a pu terminer que dauphin de Lewis Hamilton au classement des pilotes. Passés ces derniers coups d'éclats, il a par la suite assuré un rôle d'équipier pour Charles Leclerc au sein de la Scuderia. Non prolongé, l'Allemand s'était offert une dernière danse chez Aston Martin depuis 2021. Il n'y a pour l'instant signé qu'un seul podium.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m