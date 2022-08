F1 : Fernando Alonso quittera Alpine pour rejoindre Aston Martin en 2023

Il roulera sous les couleurs d'Aston Martin dès la saison prochaine. Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, va quitter Alpine pour courir en 2023 chez Aston Martin, a annoncé lundi 1er août l'écurie anglaise dans un communiqué.

L'Espagnol, qui vient de fêter ses 41 ans, a terminé 8e dimanche 31 juillet du Grand Prix de Hongrie, devant son coéquipier français Esteban Ocon, et occupe actuellement la 10e place du championnat du monde après 13 courses sur 22 avec 41 points.

L'Espagnol succèdera dans l'écurie anglaise, possédée par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, à l'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, qui a annoncé jeudi 28 août sa retraite de la F1 à la fin de la saison 2022.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



