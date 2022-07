DIRECT. GP de Hongrie : les Mercedes peuvent-elles empêcher un nouveau duel Red Bull-Ferrari ? Suivez la course

Et si Mercedes renaissait définitivement en Hongrie ? Déjà en progrès manifestes lors de la dernière course en France, où ses deux pilotes étaient montés sur les 2e et 3e marches du podium, la firme à l'étoile brille à nouveau, même si elle n'est toujours pas à son firmament. Mais la pole position de George Russell, la première de sa carrière, devant les deux Ferrari de Sainz Jr et Leclerc, est porteuse d'espoirs pour la course, dimanche 31 juillet.

Ocon bien placé

Ceux de Max Verstappen, a contrario, en ont pris un coup dans l'aile avec cette 10e place sur la grille, due à des problèmes de motorisation. Mais le pilote Red Bull, toujours largement en tête du classement des pilotes, est capable de remontées fantastiques. Côté français, si Pierre Gasly, 19e et finalement partant de la voie des stands, aura bien du mal à rentrer dans les points, Esteban Ocon, excellent 5e temps des qualifications, aura quant à lui une belle carte à jouer. Suivez la course en direct.