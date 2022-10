F1 : Pierre Gasly chez Alpine à partir de la saison 2023

Le pilote français disposait encore d'un an de contrat chez AlphaTauri, mais il va quitter le giron Red Bull pour former un duo 100% français chez Alpine avec Esteban Ocon.

C'était le secret de Polichinelle du paddock depuis plusieurs semaines déjà. Pierre Gasly chez Alpine, c'est désormais officiel. L'écurie française a annoncé ce samedi 8 octobre la signature de l'ancien pilote d'AlphaTauri à partir de la saison 2023. Gasly s'est engagé pour plusieurs années avec l'écurie française et va former un binôme 100% tricolore avec Esteban Ocon.

️ "I'm extremely excited about this new chapter in my life". Welcome to the team, @PierreGasly.#Alpine #GAS10 pic.twitter.com/uPgjzofrYg — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2022

Après l'imbroglio autour de la succession de Fernando Alonso et l'affaire Oscar Piastri, grand espoir de la F1 qui a finalement mis les voiles vers McLaren, Alpine tient en Pierre Gasly un pilote reconnu pour son talent et sa constance. Vainqueur à la surprise générale du Grand Prix d'Italie en 2020, le Normand de 26 ans retrouve une écurie avec davantage d'ambitions et de moyens. Sous contrat avec AlphaTauri, écurie petite sœur de Red Bull, jusqu'en 2023, Gasly semblait un temps coincé dans un team de milieu de tableau. Avec l'écurie d'Enstone, il devrait être appelé à jouer le Top 10 et les points à chaque course ou presque, loin des performances moyennes de sa monoplace de 2022.

Premier tandem tricolore en F1 depuis 29 ans

Il fera équipe avec Esteban Ocon, qu'il connaît très bien depuis ses débuts en karting en Normandie. Les deux hommes, qui n'ont pas toujours entretenu des rapports les plus chaleureux, formeront la saison prochaine le premier tandem français en F1 depuis le duo Olivier Panis-Franck Lagorce, aligné lors des deux derniers Grands Prix de la saison 1994 chez Ligier.

Pierre Gasly est suppléé chez AlphaTauri par un autre jeune pilote, le prometteur Nyck De Vries, vu le temps d'un Grand Prix chez Williams cette saison. Le Néerlandais s'était montré brillant à Monza, pour remplacer Alex Albon, touché par une crise d'appendicite.